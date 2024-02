Rimini. Nuove licenze taxi, venerdì scorso incontro tra Amministrazione e operatori

Venerdì scorso si è tenuto un importante incontro tra l’Amministrazione Comunale di Rimini e le associazioni di categoria degli operatori del settore taxi. L’obiettivo era discutere sulle possibilità di sviluppo del servizio taxi nel Comune.

I protagonisti di questa riunione sono stati gli assessori Roberta Frisoni, responsabile della mobilità, e Juri Magrini, addetto alle attività economiche. Durante il confronto sono state esaminate le linee guida del bando per il rilascio delle nuove licenze taxi, il quale è stato definito seguendo i criteri stabiliti dal recente decreto legge approvato dal Governo lo scorso 5 ottobre.

Come era stato anticipato nei precedenti incontri con le associazioni, l’Amministrazione ha confermato la volontà di sfruttare la possibilità prevista dal decreto legge, che permette ai Comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di aumentare il numero delle licenze taxi fino al 20% in più rispetto a quelle già rilasciate. Questo sarà possibile grazie a una procedura semplificata rispetto al passato. Nel caso di Rimini, ciò si tradurrà nell’opportunità per il Comune di concedere fino a 14 nuove licenze taxi a titolo oneroso, con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai cittadini.

Durante l’incontro, i rappresentanti degli operatori hanno evidenziato l’importanza di prestare attenzione al parco mezzi, per garantire il trasporto di persone con disabilità motoria e, quindi, il trasporto di sedie a rotelle. Questa richiesta rientra tra le indicazioni previste dal decreto legge.

L’incontro è stato anche l’occasione per l’Amministrazione e le associazioni di categoria di affrontare il tema del potenziamento e dell’organizzazione del servizio taxi sul territorio nel suo complesso. Durante la discussione sono state raccolte proposte che verranno ulteriormente approfondite nelle prossime settimane, al fine di rendere il servizio più interessante e innovativo.

Attualmente, gli uffici stanno ultimando il testo definitivo del provvedimento per il rilascio delle nuove licenze taxi, che verrà in seguito inviato all’autorità competente per la regolamentazione dei trasporti, al fine di ottenere il parere necessario per la successiva pubblicazione del bando.