Rimini. Nuovo attraversamento sul torrente Ausa per collegare via Barattona e via Montescudo

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo attraversamento ciclopedonale del torrente Ausa, collegamento tra via Montescudo e via Barattona.

L’intervento servirà quindi mira a potenziare la fruibilità dell’area, migliorando la rete di mobilità ciclabile della zona e andando a creare un collegamento che manca dal 2016, quando l’antico attraversamento fluviale – costruito nell’Ottocento per collegare la zona alla fornace di mattoni e poi diventando cruciale per la viabilità ciclopedonale tra il Villaggio 1° Maggio, Grottarossa e Covignano – venne demolito per via dell’usura provocata dal tempo. Il progetto dunque si propone di ripristinare l’attraversamento, estendendo la rete ciclopedonale in un’area che presenta peculiarità naturalistiche e ambientali.

Il nuovo ponte avrà una struttura portante in acciaio rivestita in legno lamellare, con una lunghezza di circa 26 metri e una larghezza di 3,50 metri ed è stato progettato per resistere a eventi di piena del torrente Ausa con tempi di ritorno di 200 anni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e durabilità.

A completamento dell’opera, che prevede un investimento complessivo di 350.000 euro, sono previsti inoltre interventi di risezionamento delle arginature del torrente e consolidamento dove necessario delle sponde e la realizzazione di percorsi di raccordo del nuovo attraversamento con via Barattona e l’insieme di case presenti lato via Montescudo. L’obiettivo è di arrivare all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno, per avviare l’intervento ad inizio 2025.

Comune di Rimini