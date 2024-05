Rimini. Nuovo guardrail sul lato mare della Statale 16, all’incrocio con via della Fiera

Sono iniziati questa mattina alcuni lavori per l’installazione del nuovo guardrail sul lato mare della Statale 16, all’altezza della rotatoria con via della Fiera. Un intervento per il quale è necessario chiudere un tratto di 150 metri della corsia lato mare nella carreggiata, direzione Riccione – Rimini, che precede la rotatoria.

L’intervento, per il quale non è prevista nessuna interruzione della viabilità, ma solo una riduzione della carreggiata lato mare, durerà una decina di giorni a partire da oggi, fino all’inizio della prossima settimana. Resterà interdetto solo il ramo della rotatoria di accesso a Via della Fiera (per chi proviene da Riccione).

Nei primi giorni della prossima settimana (al più tardi entro mercoledì) è prevista la conclusione dei lavori e il ripristino regolare della viabilità su entrambe le corsie di marcia in direzione Ravenna e nel ramo della rotatoria di accesso a Via della Fiera.

Comune di Rimini