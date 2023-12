Rimini. Nuovo sito web per il Fellini Museum: Porte virtuali per esplorare l’universo del museo in un clic

Aprire le porte virtuali del Fellini Museum con il sito www.fellinimuseum.it è un’esperienza immersiva che offre un immediato accesso al mondo e alle iniziative del museo. Da scoprire la versione ampliata del museo, disponibile in italiano e inglese, che combina il virtuale con la magia del museo fisico.

Esplorare la filmografia completa di Fellini tramite una sezione dettagliata del sito, che include schede informative su ogni film. Immergersi nell’universo creativo del regista, scoprendo dettagli tecnici e curiosità sulle sue opere. Restare informato sugli eventi e le mostre in corso al museo, avendo la possibilità di partecipare attivamente a iniziative culturali. Oltre alle esposizioni fisiche, sarà possibile trovare anche una vetrina virtuale con contenuti multimediali, come video, servizi televisivi e interviste sul museo e sulla città.

Da non dimenticare la visita alla sezione dedicata al Cinemino, la piccola sala nel Palazzo del Fulgor che proietta film di Fellini ogni martedì pomeriggio. Si potrà inoltre godere di un documentario esclusivo prodotto appositamente per il Fellini Museum. Inoltre sono presenti anche informazioni pratiche, come gli orari di apertura, le tariffe e i servizi offerti dal museo. Da non perdere il bookshop con una selezione accurata di pubblicazioni e gadget dedicati a Fellini. Infine, sarà possibile trovare un collegamento al sito www.federicofellini.it, specificamente dedicato alla biografia, alle opere, ai disegni e a tutto il patrimonio artistico e culturale del regista.

Per esplorare l’affascinante universo del Fellini Museum: www.fellinimuseum.it.