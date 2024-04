Rimini. Nuovo Stadio: richiesti chiarimenti. L’interesse pubblico posticipato di 10 giorni

Le tempistiche per verificare l’interesse pubblico del progetto per il nuovo stadio di Rimini sono state allungate di una decina di giorni a causa delle richieste di integrazione tecnica della proposta. La società Aurora Immobiliare ha ottenuto una proroga di 11 giorni per presentare le richieste integrazioni tecniche al gruppo tecnico di lavoro comunale. Il termine per l’assunzione della proposta come interesse pubblico è stato spostato dal 10 al 21 maggio. Il nuovo stadio Neri avrà una capacità di 12.200 spettatori, posti coperti vicini al terreno di gioco e manterrà la facciata storica. Sarà un luogo vivibile tutto l’anno con bar, ristoranti, ambulatori e negozi, con un costo stimato di circa 35 milioni di euro.