Rimini. Nuovo volto a Viale Regina Elena, con immagine identitaria e ridefinizione della sezione stradale

Con l’approvazione degli atti e l’affidamento all’aggiudicatario finale, si sono concluse in questi giorni le procedure per la gara relativa ai lavori di “Riqualificazione di Viale Regina Elena da Viale Vittorio Alfieri a Viale Giovanni Pascoli”.

Un intervento pensato per dare una forma più moderna ai viali, in linea con i nuovi progetti e in continuità con il progetto del Parco del Mare e con il segno identitario della grande tradizione balneare riminese. I lavori, infatti, prevedono l’utilizzo di nuovi materiali, una nuova infrastrutturazione e reti tecnologiche, nuovi arredi e un’organizzazione dello spazio urbano, della sosta e della viabilità, valorizzando il tessuto urbano. Si tratta di un tipo di intervento studiato per i viali delle Regine, che non sono solo funzionali al transito dei veicoli, ma sono anche la sede di numerose attività commerciali, ricreative e legate alla ristorazione. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e di estendere gli spazi riservati ai cittadini e ai turisti che si muovono a piedi.

Il progetto prevede in particolare l’ampliamento dei marciapiedi e della zona pedonale, per migliorare la sicurezza dei pedoni, nonché la creazione di piazzette e spazi per dehors, considerando il contesto caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali. È prevista una nuova organizzazione della sede stradale, che verrà suddivisa in fasce orizzontali funzionali, dalla montagna verso il mare. La prima fascia sarà il viale pedonale, la seconda fascia alberata con sedute, aree parcheggio ed eventuali dehors, la terza sarà destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia e infine la quarta sarà per la banchina lato mare. Le pavimentazioni e le aree pedonali saranno completate da lampioni, arredi e particolari specie arboree, per creare tratti di viale ben identificabili.

Sul fronte della sostenibilità, i materiali selezionati per i percorsi pedonali saranno principalmente eco-compatibili e di recupero. L’opera non comporterà l’eliminazione di stalli destinati alla sosta a servizio di attività e residenti; al contrario, sarà possibile ricavare nuovi spazi per il parcheggio dei ciclomotori. Sarà inoltre ampliata l’illuminazione pubblica, con la predisposizione per una successiva installazione di telecamere di sicurezza.

Questo tratto di riqualificazione è finanziato con risorse comunali pari a 650 mila euro e darà seguito ai lavori già realizzati nel 2021, nel tratto tra Viale Alfieri e Viale Tripoli, nel quadro del programma di rigenerazione urbana, che mira a dare un disegno unitario e coerente ai viali delle Regine, riorganizzando e modernizzando l’intero asse da Marina Centro a Miramare. L’intervento rientra nella strategia di rigenerazione urbana, suddivisa in 4 tratti – Viale Vespucci, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita e Viale Principe di Piemonte – e organizzata in fasce orizzontali funzionali.

Il cantiere sarà affidato alla ditta “Ferrari Gianlucio S.R.L.” di Bergamo, con inizio lavori programmati per lunedì 21 ottobre e conclusione prima di Pasqua 2025.

Comune di Rimini