Rimini. Oggi in edicola, 17 aprile 2024

Oggi in edicola, 17 aprile 2024

Il consulente romagnolo

Settantacinque anni, originario della bergamasca ma vive da anni nel riminese. All’alba di ieri mattina ha ricevuto la visita dei carabinieri di Trapani, supportarti dai colleghi riminesi, nell’ambito di un’inchiesta della Direzione investigativa antimafia. Hanno perquisito la sua abitazione e gli hanno consegnato un avviso di garanzia. L’uomo è sospettato di avere avuto legami con mafiosi del calibro di Matteo Messina Denaro. Li avrebbe aiutati a far rientrare pulite somme di denaro sporco depositate all’estero (ilCarlino, Corriere).

Comitati uniti

“Sei il sindaco di tutti, non solo di chi ti ha votato”. E’ il messaggio al primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad da parte del portavoce del coordinamento dei comitati di quartiere delle città, Marco Gobbi (Viserbapuntoeaccapo). I comitati lamentano una difficoltà di comunicazione con l’amministrazione. “Le problematiche segnalate dai comitati esistono, non si può far finta di non vederle: impattano sulla viabilità, sull’ambiente e sull’uso del territorio, sulla vivibilità della città nel suo insieme. Si può pensarla diversamente, ma il dialogo tra cittadini e amministrazione è doveroso”, spiega Gobbi (ilCarlino, Corriere).

Bilancio in commissione

Secondo i conti presentati ieri, l’indebitamento del Comune di Rimini, dall’ottobre del 2021 al 31 dicembre del 2023, è diminuito di 19,5 milioni di euro attestandosi sui 50 milioni di euro residui. Il totale degli investimenti per il 2023 è di 99 milioni di euro. Sempre nel 2023, la tassa di soggiorno è arrivata a 10,4 milioni (ilCarlino).

Asili, “manca il personale”

La mobilitazione della Cgil è nazionale e si è svolta anche a Rimini per chiedere un piano straordinario di assunzioni per educatori e insegnanti, oltre a investimenti per aiutarli a rispondere alle difficoltà lavorative quotidiane. “Nella provincia di Rimini il personale precario nei servizi educativi, stimabile per difetto attorno alle 50 unità, richiede che tutte le risorse a disposizione delle amministrazioni nel Fondo di solidarietà siano impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato di chi ha maturato 36 mesi di anzianità alle dipendenze dei Comuni” (ilCarlino).

Tour de France, organizzatori al lavoro

Il centro stampa sarà allestito al palacongressi di Rimini, attesi cronisti da 190 Paesi di tutto il mondo. I mezzi tecnici dell’organizzazione del Tour e delle ventitre squadre in gara saranno ospitati nel parcheggio di via Chiabrera, bus, ammiraglie e altri mezzi delle squadre sul lungomare di Vittorio. Le tribune e i maxischermi saranno sempre sul lungomare, all’altezza di via Lagomaggio (ilCarlino, Corriere).

“Il turismo dona felicità”

E’ il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi a promuovere la principale attività della riviera romagnola. Lo fa in occasione dell’incontro promosso dalla pastorale diocesana del turismo con gli operatori di settore. “l turismo dà lavoro nel riminese a un grande numero di persone e il lavoro è parte della felicità dell’uomo”, ha detto auspicandosi per Rimini un modello turistico che sappia “sempre più caratterizzarsi come un turismo di relazione, fondato sullo stare assieme” (ilCarlino).

Colletta per il Kiosko

La mobilitazione spontanea è partita dagli abitanti di Villa Verucchio, in pratica i vicini di casa del ristorante del cantante Filippo Malatesta. L’obiettivo della campagna, da lunedì su Gofundme, sono 300mila euro per ricostruire il Kiosko il Vincanto e in poche ore se ne sono già raccolti 20mila. La pista investigativa più accreditata è quella dell’incendio doloso. Gli agenti sono sulle macerie a caccia dell’innesco (ilCarlino).

Elezioni in Valconca

La situazione delle candidature sembra definita solo a Montefiore, dove il sindaco uscente Filippo Sica sarà sfidato dal suo ex assessore Simone Mazzi. A San Giovanni in Marignano c’è solo la candidata del centro sinistra, Michela Bertuccioli. A San Clemente l’unica candidata è la sindaca uscente Mirna Cecchini. A Mondaino e Saludecio non c’è ancora nemmeno la disponibilità dei sindaci uscenti Massimo Giorgi e Dilvo Polidori a ricandidarsi. A Montegridolfo il sindaco Lorenzo Grilli ha invece già detto che non si ricandiderà (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Riciclavano i soldi dei clan mafiosi | Una colletta per Filippo

CorriereRomagna: Il broker della mafia agiva dalla Romagna | Il Tour prepara la volata

Oggi a Rimini

Alle 16 in piazza Cavour Anna Basti nel workshop ‘Le classique c’est chic!’ (Supernova)

Dalle 16 al parco Migani ‘Se fossi un albero’ arteterapia con Cristina Mantellini

Alle 17 al cinema Tiberio il documentario ‘La canzone della terra’ di Margreth Olin

Alle 17,45 in piazza Cavour lo spettacolo ‘Rovina’ di Vladimir Bertozzi, e Demetrio Cecchitelli (Supernova)

Alle 22 al teatro Galli lo spettacolo ‘Madre’ del Collettivo Acid Tank (Supernova)

Alle 18,30 / 19,30 / 21,15 nella Sala della musica del teatro Galli lo spettacolo di Paola Bianchi ‘Fabrica [ Aamod ] (Supernova)