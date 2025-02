Rimini. Oggi ricostruzione cruciale nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli

Oggi a Rimini si svolge un’importante ricostruzione probatoria nell’ambito dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Le indagini si concentrano su un video registrato da una telecamera di sicurezza di una farmacia, che ha immortalato un uomo sospetto, identificato come “ignoto 1”, nei pressi del condominio della vittima alle 22:17.

Per l’esperimento, i due principali sospettati, Louis Dassilva ed Emanuele Neri, indosseranno abiti che richiamano quelli visti nel filmato: Dassilva con una maglietta recante il logo “Eco Service” e Neri con una “Edil-Infissi”. L’analisi della loro andatura, altezza, corporatura e colore della pelle sarà fondamentale per il processo, con particolare attenzione al profilo fisico dell’individuo ripreso, che appare di corporatura robusta.

La difesa di Dassilva ha contestato l’interpretazione delle immagini, sottolineando che eventuali cambiamenti nel suo aspetto fisico, derivanti dai sette mesi di detenzione, non possono essere considerati determinanti per l’identificazione. Questo esperimento rappresenta un passo significativo per fare luce sui dettagli dell’omicidio e sulle responsabilità coinvolte.