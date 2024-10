Rimini. Oltre 200 persone all’incontro pubblico sulla messa in sicurezza e riqualificazione della SS72 San Marino

Erano oltre 200 le persone presenti all’incontro pubblico promosso dal Comune di Rimini, che si è svolto ieri sera nella sala della parrocchia della Resurrezione, in zona Grotta Rossa.

All’incontro erano presenti l’assessora alla viabilità Roberta Frisoni, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, il Dirigente del Settore infrastrutture e qualità ambientale Alberto Dellavalle, il Dirigente del Settore mobilità Carlo Michelacci e diversi consiglieri di maggioranza e minoranza.

Un confronto molto partecipato, nel quale è stato presentato ai residenti l’avanzamento del progetto in capo ad Anas, riguardante gli interventi di riqualificazione, fluidificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS72 San Marino e le osservazioni preliminari elaborate dall’amministrazione comunale. Temi che, sempre ieri mattina, erano stati affrontati anche dalla III Commissione consiliare.

Tante le domande e le precisazioni dei cittadini presenti, che si sono concentrate su diversi aspetti relativi alla messa in sicurezza, come la soluzione prevista in sostituzione dell’attuale intersezione semaforica, fra via della Gazzella e la Statale 72, le soluzioni per l’attraversamento ciclo pedonale della SS72, all’altezza di via della Gazzella e via Barattona e l’allungamento del percorso ciclopedonale fino a via Sabanelle.

Richieste accolte e in parte già inserite nelle osservazioni preliminari elaborate dall’amministrazione comunale, finalizzate a una maggiore permeabilità dell’infrastruttura stradale SS72 da parte di pedoni e ciclisti.

Il progetto, come noto, prevede un insieme di interventi strategici che interessano diversi territori e che vedono nel progetto in corso di preparazione da parte di Anas una soluzione concreta per una nuova viabilità. Nuove rotatorie al posto dei semafori e svincoli renderanno questo importante tratto stradale più fruibile, con tempi di percorrenza più agevoli e maggiori livelli di sicurezza, oltre a nuovi accessi con svincoli. Fondamentale sarà per il territorio anche garantire un’adeguata permeabilità fra i due lati della statale.

Nelle prossime settimane, Anas ha in programma di organizzare la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto; in quell’occasione le osservazioni raccolte verranno presentate per essere discusse.

Comune di Rimini