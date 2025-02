Rimini. Omicidio di Pierina Paganelli: esperimento giudiziario in corso per ricostruire i fatti

Oggi pomeriggio, una parte della via del Ciclamino è stata oggetto di un’operazione sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine. L’azione è stata avviata per chiarire le circostanze legate all’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2024. Louis Dassilva, 34enne metalmeccanico originario del Senegal e unico indiziato nel caso, è stato trasferito dal carcere per partecipare a questo esperimento giudiziario.

Scortato dalla Polizia Penitenziaria, Dassilva è giunto nel complesso residenziale dove viveva con la moglie Valeria Bartolucci. Qui, si è svolta una ricostruzione del percorso dell’individuo ripreso dalle telecamere di sicurezza della farmacia San Martino subito dopo il delitto. Il tratto di strada tra la farmacia e l’ingresso della palazzina è stato delimitato con birilli, mentre il presunto assassino effettuava misurazioni per verificare la possibilità di riprodurre esattamente il tragitto.

Le prove sono state eseguite in condizioni di luce simili a quelle di quella fatale serata, con l’obiettivo di ottenere una ricostruzione precisa dei fatti. Durante l’attività, la moglie di Dassilva, Valeria, è rimasta affacciata al balcone del terzo piano, mentre non era presente Manuela Bianchi, la vicina con cui Dassilva aveva una relazione extraconiugale, la quale potrebbe avere un ruolo nei motivi del delitto, dato il sospetto della vittima riguardo all’infedeltà della nuora.