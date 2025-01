Rimini. Omicidio di Pierina Paganelli: La Cassazione dispone annullamento con rinvio per l’indagato Louis Dassilva

RIMINI, 23 GEN – La Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la misura cautelare nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Nonostante la nuova udienza fissata per il Riesame a Bologna, Dassilva rimane attualmente in carcere.

La decisione della Suprema Corte arriva dopo che i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno sollevato questioni riguardanti la mancanza di motivazione nella precedente conferma del carcere. Inoltre, si segnala che alcuni video, ritenuti rilevanti per la difesa, non sono stati trasmessi al Tribunale. Questi filmati, provenienti da una telecamera di sorveglianza, potrebbero dimostrare che l’uomo ripreso la sera dell’omicidio non è Dassilva, ma un altro condomino.

La situazione si fa dunque più complessa e la difesa attende ora il prossimo passo giudiziario, mentre la comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questo caso che ha scosso la città.