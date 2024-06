Rimini. Omicidio di Pierina Paganelli, largo alla pista passionale: Louis Dassilva rimane unico indagato

Nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, la pista del delitto passionale è seguita dagli inquirenti in quanto l’unico indagato, Louis Dassilva, aveva una relazione extra coniugale con la nuora della vittima. Gli investigatori ritengono che l’omicidio sia stato causato dalla gelosia di Louis nei confronti di Pierina, che rappresentava un ostacolo alla sua relazione con la nuora. Le prove raccolte sono attualmente in fase di analisi e saranno cruciali per confermare la teoria del delitto passionale non premeditato. Louis e la nuora continuano a frequentarsi nonostante il sospetto di omicidio, con la moglie di Dassilva che lo difende.