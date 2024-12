Rimini. Omicidio di Pierina Paganelli: Louis Dassilva denuncia i suoi ex legali per infedeltà professionale

Louis Dassilva, attualmente in custodia cautelare per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, ha presentato una denuncia contro l’avvocata Nunzia Barzan e il suo fratello Davide Barzan, consulente tecnico. La denuncia, supportata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, accusa i due legali di infedeltà professionale, in base all’articolo 381 del codice penale, che prevede pene fino a un anno di reclusione e una multa.

Inizialmente, i Barzan avevano assunto la difesa di Dassilva, ma successivamente hanno rappresentato Manuela Bianchi, nuora della vittima, nello stesso procedimento legale. La denuncia sostiene che, dopo aver rinunciato all’incarico di Dassilva, abbiano proseguito nel difendere Bianchi, partecipando a recenti attività processuali.

Questo sviluppo pone interrogativi sull’etica e i confini della rappresentanza legale in casi complessi.