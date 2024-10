Rimini. Omicidio di Pierina Paganelli: un vicino si identifica come l’uomo del video

Un residente del condominio di via del Ciclamino ha dichiarato di essere l’uomo immortalato dalle telecamere della farmacia San Martino il 3 ottobre, serata in cui Pierina Paganelli è stata assassinata. Il filmato, che mostra una figura avvicinarsi all’edificio alle 22:17, è ritenuto un elemento chiave nel caso che coinvolge Louis Dassilva, attualmente l’unico indagato.

Secondo le forze dell’ordine, le caratteristiche fisiche della figura nel video corrisponderebbero a quelle di Dassilva. Tuttavia, i legali del presunto colpevole sostengono che il soggetto del filmato sia un’altra persona, identificabile proprio nel vicino di casa.

Il tribunale ha riconosciuto il video come prova valida, ma ha anche disposto un incidente probatorio per verificare con certezza l’identità della persona ripresa. Nel frattempo, gli avvocati di Dassilva stanno svolgendo esperimenti per determinare se il loro assistito potesse realmente trovarsi nel luogo indicato al momento della registrazione, nel tentativo di fare luce sulle tempistiche legate all’omicidio.