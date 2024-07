Rimini. Omicidio Paganelli. Attimi di nervosismo nel primo pomeriggio: colluttazione tra Valeria e Manuela prontamente interrotta da Louis Dassilva

Attimi di nervosismo nel primo pomeriggio di oggi in via del Ciclamino, dove Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi sono arrivate al confronto fisico. Secondo quanto si è appreso, Manuela si trovava nei garage insieme al giornalista Rai dell’Estate in Diretta, quando sono passati di lì Valeria e suo marito Louis Dassilva. Tra le due donne ci sarebbe stata una discussione animata, con Valeria che avrebbe pronunciato la frase provocatoria “Mi fai vomitare” rivolta a Manuela. Quest’ultima avrebbe risposto a tono, fino a sfiorare il contatto fisico.

La colluttazione è stata prontamente interrotta da Louis, che ha separato le due e convinto Valeria ad andarsene. È ancora da stabilire se ci saranno conseguenze legali per quanto avvenuto. La polizia di Stato è stata informata dell’accaduto.