Rimini. Omicidio Paganelli: la t-shirt indossata da Luis Dassilva scomparsa nel nulla

Ultima novità del caso di Pierina Paganelli, una t-shirt sparita nel nulla. Si tratta della maglietta bianca con le maniche corte, che il vicino Louis Dassilva indossava la sera del 3 ottobre, quando Pierina è stata assassinata nel garage del condominio di via Del Ciclamino. Una t-shirt che Dassilva, vicino di casa della vittima, non avrebbe consegnato spontaneamente alla squadra mobile insieme a tutti gli altri vestiti. Cosa a cui l’uomo non ha saputo dare spiegazioni.

E proprio su Dassilva si stanno concentrando, negli ultimi giorni, molte delle verifiche degli inquirenti della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. È stato soprattutto dopo l’interrogatorio di Valeria Bartolucci, moglie di Louis, che gli investigatori hanno capito che qualcosa si stava omettendo. A partire dagli abiti indossati il 3 ottobre e che la polizia ha potuto accertare visionando le telecamere della farmacia di via Del Ciclamino.

L’abbigliamento indossato quella sera è stato requisito dalla polizia quasi un mese dopo il delitto: si tratta di due pantaloni ginnici e un paio di scarpe. Manca però ancora una t-shirt. Quella consegnata infatti avrebbe le maniche lunghe e non corte.