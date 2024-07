Rimini. Omicidio Paganelli: Louis Dassilva portato presso la Casa Circondariale dei Casetti

Alle 15:45 Louis Dassilva ha lasciato la Questura di Rimini per dirigersi alla Casa Circondariale dei Casetti. Il 35enne senegalese si era presentato negli uffici di piazzale Bornaccini intorno alle 11, proveniente dalla sua abitazione in via del Ciclamino dove gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti all’alba con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dassilva è stato fatto salire in un’automobile uscendo da un’uscita laterale della Questura, da dove sono poi partite le auto. Al contrario, Manuela Bianchi, nuora di Pierina, è ancora presente in Questura dopo essere arrivata intorno a mezzogiorno per essere interrogata in qualità di persona informata.