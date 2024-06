Rimini. Omicidio Paganelli: oggi sul luogo del delitto l’ex comandante del Ris di Parma, il generale Luciano Garofano

Oggi, il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, insieme al consulente legale Davide Barzan, si è recato in via del Ciclamino, luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto la sera del 3 ottobre scorso. Garofano è stato nominato consulente tecnico per Manuela Bianchi, la nuora della vittima, affiancando la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa dell’indagato Louis Dassilva.

Prima di procedere con le analisi sui reparti, Garofano ha dichiarato di voler avere un quadro chiaro di come è stata ritrovata Pierina. L’obiettivo del sopralluogo era capire dove erano collocate le tracce che verranno analizzate dopo il delitto. Garofano e Barzan hanno sottolineato l’importanza di tutelare Manuela Bianchi, parte lesa dell’omicidio, in caso dovessero emergere tracce a lei riconducibili sulla scena del crimine, poiché è intervenuta dopo il delitto. La difesa sostiene che tali tracce sono estranee all’omicidio attualmente attribuito a Louis Dassilva.