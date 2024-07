Rimini. Omicidio Pierina: Manuela Bianchi incerta sull’innocenza di Louis Dassilva. Otto ore di interrogatorio rivelano dettagli cruciali della relazione con il presunto assassino

Durante un interrogatorio di otto ore in Questura a Rimini, Manuela Bianchi rivela dettagli cruciali sulla sua relazione con Louis Dassilva, sospettato di essere l’assassino di Pierina. Emergono episodi di violenza e rancore tra i personaggi coinvolti, e si ipotizza un movente legato al timore di Louis che la sua relazione extraconiugale con Manuela fosse scoperta. Durante l’interrogatorio, Manuela conferma la presenza di impronte dell’ex marito di Valeria Bartolucci, deceduto dopo essere stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, ma smentisce il coinvolgimento di Louis nell’omicidio. Alla domanda se pensasse che lui potesse essere l’assassino, ella ammette un timore inconscio ma sottolinea che in caso fosse colpevole, dovrebbe essere punito.