Rimini. Omicidio Pierina: martedì prossimo nuovo interrogatorio di Dassilva in Procura

Louis Dassilva sarà nuovamente interrogato dagli inquirenti come unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini. L’interrogatorio avrà luogo martedì prossimo in Procura, alla presenza del pubblico ministero Daniele Paci e dell’avvocato Riario Fabbri.

Gli investigatori, guidati dal commissario Marco Masia, sono divisi tra l’ipotesi di un omicidio d’impeto e quella di un delitto premeditato, quest’ultima suggerita da Luciano Garofano, consulente della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Il movente potrebbe essere legato alla relazione extraconiugale tra Dassilva e Bianchi.

Recentemente, due amiche di Bianchi hanno confermato l’esistenza di questo legame amoroso durante gli interrogatori. Gli inquirenti cercano di capire se Pierina Paganelli fosse a conoscenza della relazione e se questo possa aver scatenato l’omicidio.