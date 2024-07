Rimini. Omicidio Pierina: nessuna zuffa. Valeria Bartolucci ha aggredito Manuela Bianchi: il consulente legale precisa e annuncia una querela

Il consulente legale di Manuela Bianchi ha dichiarato che non c’è stata alcuna colluttazione tra Manuela e Valeria Bartolucci, ma solo un’aggressione da parte di quest’ultima nei confronti della prima, che è rimasta passiva. Verrà quindi sporta una querela nei confronti di Valeria Bartolucci per minacce gravi, atti persecutori e diffamazione. La tensione tra le due donne era alta da mesi a causa della relazione extraconiugale tra Manuela e Louis, marito di Valeria e unico indagato per l’omicidio della suocera di Manuela.