Rimini. Omicidio Pierina Paganelli. Nuovo sopralluogo della Polizia in Via Ciclamino

Ieri sera, la polizia di Rimini ha condotto un nuovo sopralluogo in via Del Ciclamino, luogo in cui un anno fa è stata uccisa Pierina Paganelli. Durante l’ispezione, gli agenti della squadra mobile hanno utilizzato un figurante per ricostruire i movimenti che potrebbero aver caratterizzato la fuga dell’assassino. Sono stati inoltre bloccati gli ascensori degli otto condomini collegati dai garage sotterranei per garantire l’assenza di rumori di fondo e testare diverse ipotesi di spostamento.

Il principale sospettato, Louis Dassilva, è in carcere dal luglio scorso, accusato dell’omicidio. La polizia sta ora valutando la solidità del video di sorveglianza della farmacia che mostra un uomo in prossimità del condominio la sera del delitto. La Procura potrebbe presto richiedere un incidente probatorio per stabilire la validità scientifica di questa registrazione. Inoltre, è emerso un audio registrato da una telecamera privata che potrebbe contenere le urla della vittima, fornendo così un nuovo elemento per le indagini.