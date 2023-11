Rimini. Palpeggia insistentemente il sedere di una 18enne sull’autobus. Denunciato un 61enne originario del Senegal

Un uomo di 61 anni, originario del Senegal e residente a Rimini, rischia di essere processato per violenza sessuale. Secondo la denuncia di una ragazza riminese di 18 anni, l’uomo avrebbe ripetutamente palpeggiato i suoi glutei su un autobus del trasporto pubblico a marzo, approfittando della calca. La ragazza, sorpresa e incapace di reagire, ha identificato l’uomo attraverso un riscontro fotografico. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per l’accusato, che in passato era stato denunciato per episodi simili e che è difeso dall’avvocato Luca Campana.