Rimini. Pane e Internet, al via i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale

Sono ripartiti i corsi e gli eventi formativi on line di Pane e Internet con un calendario fittissimo di appuntamenti, aperti a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze digitali.

Oltre ai classici corsi di alfabetizzazione digitale di base per PC e smartphone per l’edizione 2023/2024 sono previste anche nuove proposte sui temi del momento come: l’uso dei social media, i dati e le tracce digitali, la sicurezza informatica, la creazione di contenuti digitali, i corsi sull’odio in rete, la dipendenza da internet e l’essere genitori digitali. Con i corsi ripartono anche gli eventi, i webinar, i laboratori pratici, per creare nuovi momenti di condivisione e collaborazione all’interno della nostra comunità digitale, e le attività per promuovere l’uso dei servizi online attraverso una serie di incontri con esperti.

Per partecipare ai corsi e agli eventi di Pane e Internet occorre accedere al sito, consultare il calendario delle attività, scegliere quelle di proprio interesse e iscriversi.

Pane e Internet

Pane e internet è un’iniziativa nata nella regione Emilia Romagna nel 2009 per promuovere e diffondere la conoscenza del digitale, così da rendere la comunità più inclusiva e interconnessa. Il comune di Rimini ha da subito abbracciato questo progetto organizzando, in questi anni, anche in presenza, corsi, laboratori e eventi. In questo momento è attivo il sevizio di facilitazione digitale che fornisce supporto per navigare, accedere ai servizi online, cercare informazioni ed altre attività di base sull’ uso di Internet e dei dispositivi mobili. Il servizio viene svolto su appuntamento presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico in Piazza Cavour 29.

L’ufficio offre anche uno sportello per la registrazione dello SPID (le credenziali dell’identità digitale) e fornisce informazioni su come usare le credenziali e come accedere ai siti della pubblica amministrazione. E inoltre sempre attivo il servizio per il riconoscimento e l’attivazione dello SPID in quanto l’ufficio è gestore di identità per conto di Lepida. Per informazioni contattare il numero 0541 704704.

