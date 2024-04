Rimini. Parcheggio interrato, dopo il ponte del primo maggio al via il parcheggio di Piazza Marvelli con oltre 373 posti auto

Un’infrastruttura strategica per Marina Centro, che implementerà la dotazione di aree di sosta a servizio del Parco del Mare di Rimini sud.

Dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, con l’aggiudicazione a favore dell’operatore classificatosi secondo (Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – Consital Soc. Coop con sede legale a Bologna) è stata avviata la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che porteranno alla realizzazione di un parcheggio interrato con un totale di 373 posti complessivi, completati da un innovativo progetto di arredo urbano e un’ampia area di sosta per motorini.

L’opera nascerà sul sedime di piazzale Marvelli che già oggi è allestita in via temporanea per la sosta e sarà sviluppata su due livelli interrati per una capienza di 373 posti auto interrati.

Con la redazione e il finanziamento del progetto del lotto 2, si aggiungeranno inoltre 200 stalli moto e scooter realizzati sul piano stradale e posti auto per portatori di handicap. L’accesso al parcheggio sarà garantito da rampe il cui traffico sarà regolato da una nuova rotatoria, che verrà realizzata all’incrocio tra via Tripoli e i viali delle Regine.

Una riqualificazione che, oltre a permettere l’integrazione dell’opera con le linee architettoniche e paesaggistiche del Parco del Mare, permetterà di ottimizzarne la funzionalità attraverso la realizzazione di un ampio spazio dedicato alla sosta delle moto e garantendo continuità ai percorsi pedonali e ciclabili già realizzati. In parallelo all’esecuzione dei lavori, infatti, si procederà anche ad un nuovo allestimento innovativo di tutta la piazza, che risponde alle esigenze di accessibilità alla fascia turistica che è al centro di un progetto di arredo urbano, affidato allo studio Structura Engineering che si è avvalso del contributo dell’architetto Gianni Ranaulo, con l’obiettivo di far sì che il piazzale, una delle porte delle città turistica e collocato al centro del Parco del Mare, possa diventare un luogo attrattivo e iconico, attraverso spazi verdi, arredi urbani, aree destinate alla sosta di biciclette e motorini, percorsi ciclopedonali, integrandosi con il “waterfront” riqualificato con attenzione al design e alla compresenza di molteplici funzioni complementari.

La realizzazione dell’opera prevede un investimento complessivo di circa 12,6 milioni di euro di cui il 20% con fondi comunali e per la restante parte con il Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture (FSC). Questo programma di finanziamento richiede che le somme assegnate vengano spese entro il 31/12/2025 e pertanto si è reso necessario avviare le opere nel mese di maggio. Con l’obiettivo di rispettare la seconda milestone, i lavori della prima fase del cantiere (durata prevista circa sei mesi) inizieranno il 6 maggio 2024 e prevedono l’esecuzione delle perizie sullo stato di fatto degli edifici in adiacenza al nuovo parcheggio, la demolizione dell’esistente rotatoria, la pulizia e posa delle recinzioni di cantiere su tutta l’area, le demolizioni delle pavimentazioni, le indagini sugli ordigni bellici inesplosi, lo spostamento delle interferenze e la realizzazione dei diaframmi. Nella seconda fase del cantiere (durata circa 18 mesi) verranno ultimate le opere strutturali e la parte relativa agli impianti che ultimerà quel tassello centrale della più generale pianificazione della accessibilità al Parco del Mare sud.

In queste settimane, inoltre, l’amministrazione comunale sta lavorando anche ad un accordo fra privati per mettere a disposizione, durante tutta la durata dei lavori e in attesa del loro completamento, un’area di circa mille metri quadrati posta in via Cirene da destinare alla sosta temporanea di circa 200 motocicli, già a partire dall’estate alle porte.

“Stiamo per dare il via alla realizzazione di un’infrastruttura centrale – dichiara l’Amministrazione comunale – per l’accessibilità e la dotazione di parcheggi del Parco del Mare sud. Un’importante opera di servizio al centro di un nuovo spazio pubblico riqualificato che farà da cerniera urbana tra la passeggiata del Parco del Mare e i viali delle Regine. Nel fare questo replichiamo il modello virtuoso di piazzale Kennedy che unisce la realizzazione di un’importante opera infrastrutturale alla riqualificazione urbana, migliorando la vivibilità e la bellezza degli spazi tra il mare e la zona monte. Un intervento che nel complesso, oltre ad ampliare la possibilità della sosta nella fascia turistica, garantirà continuità ai percorsi pedonali e ciclabili e arricchirà le funzioni del waterfront. In base allo stato di avanzamento del cantiere si potranno verificare fasi con impatto sulla viabilità e metteremo di volta in volta in campo accorgimenti e il massimo sforzo per contenere i possibili disagi nel quadrante interessato dai lavori per arrivare all’obiettivo di dare concretezza a una struttura strategica per la città”.