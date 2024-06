Rimini. Parco del Mare, avanzano i lavori nel tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa

Ultimi step per il completamento del tratto 6 del Parco del Mare, lo stralcio di lungomare che si estende tra piazzale Gondar e via Siracusa. Mentre avanzano i lavori dell’opera pubblica, che consegnerà alla città uno spazio urbano rigenerato e trasformato attraverso l’eliminazione del cemento a favore di materiali sostenibili, aree verdi, funzioni per lo sport e per le famiglie, la Giunta comunale nella seduta odierna ha approvato la realizzazione degli accessi al mare, le rampe e le scale in legno che fungono da raccordo tra la passeggiata e l’arenile compreso tra gli stabilimenti 89 e 100 (Lungomare Giuseppe di Vittorio).

I nuovi raccordi tra passeggiata e spiaggia sono realizzati in coerenza con quanto fatto nei precedenti tratti già completati, perseguendo cioè l’obiettivo di dare impulso alla rinaturalizzazione dell’arenile. Sono quindi utilizzate gradinate e rampe completamente in legno, le seconde con una pendenza non superiore all’8% in modo tale da poter essere utilizzabili da persone con disabilità e da chi utilizza la bicicletta. Sia le gradinate sia le rampe sono posate direttamente sul terreno senza l’utilizzo di massetti, malte o colle, ma attraverso l’utilizzo di fissaggi meccanici, quindi facilmente adattabili nell’eventualità di una riconfigurazione del disegno dell’arenile. Gli accessi alla spiaggia prevedono ampie superfici in sabbia vagliata, con leggero dislivello (tra 1 e 1,5 metri) che saranno in un secondo momento completate da opere a verde. Rampe e scale sono completate da parapetti color corten e da listelli in legno di diverse altezze. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 700mila euro.

“L’intervento sugli accessi alla spiaggia rappresenta uno dei tasselli complementari alla trasformazione del parco del mare, l’anello di congiunzione tra il lungomare e la spiaggia e dunque persegue la stessa filosofia: naturalizzazione, sostenibilità e ottimizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Le opere sono realizzate in parallelo agli ultimi interventi del Parco del Mare, che entro la fine di giugno sarà ampiamente fruibile e accessibile, aggiungendo così un ulteriore tassello alla trasformazione del waterfront della città”.

Comune di Rimini