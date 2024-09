Rimini. Parco “Iqbal Masih” a Viserba. L’ok da parte della Giunta per il Documento di Indirizzo alla Progettazione

È stato approvato dalla Giunta comunale, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all’intervento denominato “Progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del Parco Iqbal Masih di Rimini”. Lo spazio verde, situato a Viserba, vedrà la realizzazione di una nuova area giochi, una nuova illuminazione e una palestra outdoor per il calisthenics, grazie al finanziamento statale concesso al Comune di Rimini dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Rimini.

Il progetto, infatti, si realizzerà anche grazie a un fondo statale previsto per rivitalizzare le aree verdi e contrastare il degrado urbano. Obiettivi che si potranno raggiungere attraverso una doppia azione, che passa prima dalla riqualificazione dei luoghi e poi da interventi di carattere sociale e relazionale.

Il Parco “Iqbal Masih” è situato a Viserba, a monte della linea ferroviaria, all’interno di un ambito urbano composto da aree a prevalente uso residenziale e copre una superficie di circa 5.500 mq, con accessi da via Angelo Cenci e via Bruno Baroni. In particolare, la prima parte del progetto riguarda la riqualificazione dell’intera area del parco urbano, dove verranno sostituiti i corpi illuminanti con una nuova illuminazione pubblica a LED, più adeguata sia per il risparmio energetico che per una maggiore sicurezza. A questi lavori si aggiungono la riqualificazione dell’area giochi per bambini e la realizzazione di una nuova palestra outdoor per l’attività di calisthenics. L’intervento sarà accompagnato anche dalla ridefinizione del disegno generale delle essenze arboree e arbustive, al fine di rendere maggiormente fruibile il luogo ed eliminare i vari punti oscuri.

La seconda parte del progetto va oltre la riqualificazione strutturale e prevede azioni diverse sul fronte sociale e relazionale, per favorire una presa di coscienza sulla tutela dell’ambiente delle aree pubbliche da parte degli abitanti. In particolare, il progetto prevede di mettere in atto una serie di attività di animazione e prevenzione sociale, attraverso azioni di “Educazione di strada” rivolte alla fascia giovanile. Attività che potranno essere costruite e realizzate anche insieme ai ragazzi.

Il finanziamento approvato corrisponde complessivamente a una cifra di 135 mila euro, di cui 10 mila sono destinati alla parte che riguarda i progetti sociali. Ricordiamo che questo spazio verde si trova poco distante dal Parco Don Tonino Bello, dove è in corso un progetto di valorizzazione e riqualificazione che si affaccia sulla nuova piscina comunale in costruzione. Anche la progettazione per la riqualificazione del Parco “Iqbal Masih” sarà realizzata con le medesime finalità di rigenerazione urbana per rendere la nostra città sempre più vivibile.

Comune di Rimini