Rimini. Parere favorevole dalla terza commissione consiliare permanente alla proposta deliberativa per la realizzazione della scuola elementare Fai Bene di Torre Pedrera e la relativa area di accesso

La terza commissione consiliare che ha espresso parere favorevole alla proposta deliberativa sui progetti per la realizzazione della scuola elementare Fai Bene e la relativa area di accesso, alla presenza dell’assessore all’edilizia scolastica Mattia Morolli e della dirigente comunale Chiara Fravisini.

L’assessore Morolli nel corso del suo intervento ha evidenziato la centralità di questo plesso per la zona di Rimini Nord, che si doterà di un edificio moderno e polifunzionale, in grado di diventare un punto di riferimento per Torre Pedrera e Viserbella. “Con questa nuova scuola – ha detto Morolli – daremo una risposta didattica, laboratoriale e sportiva alla cittadinanza, con la possibilità, ad esempio, di utilizzo della palestra nel pomeriggio o alla sera da parte delle associazioni sportive”.

Come ha sottolineato l’assessore, inoltre, “nonostante il calo demografico che si registra a livello nazionale, in quest’area c’è una controtendenza, unita a un aumento, anche questo nazionale, di certificazioni di bambine e bambini con disabilità. La nuova struttura, dunque, risponderà in modo adeguato alle esigenze educative dell’area, garantendo la sostenibilità futura delle classi con spazi di qualità”.

La proposta del Comune è stata premiata a livello nazionale, classificandosi al primo posto nel bando dell’Inail. L’obiettivo è avviare i lavori entro il 2026, con un progetto che non solo soddisferà le esigenze educative ma contribuirà a potenziare la rete di servizi per Rimini Nord, specialmente Viserbella e Torre Pedrera. Parallelamente, l’amministrazione ha vinto un ulteriore bando per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà via Grazia Verenin al Parco del Mare Nord, attraversando un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Cascine, per garantire una mobilità sicura verso le aree più popolose, come Orsoleto.

La dirigente Chiara Fravisini ha ripercorso le tappe tecnico-amministrative che hanno portato all’elaborazione del progetto, ricordando anche il concorso effettuato vinto dall’architetto Marco Tanzilli, riconosciuto a livello nazionale ed europeo per la progettazione di edifici scolastici.

Il progetto prevede la costruzione di dieci aule che si affacciano sul verde, un’aula dedicata agli alunni con disabilità, spazi per attività integrative e interciclo, una mensa, una palestra e un ampio giardino esterno pensato per le attività outdoor. Gli spazi sono stati progettati per favorire l’apprendimento e la socialità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla flessibilità degli ambienti. A questo si aggiunge il ‘capitolo’ per l’area di accesso alla scuola, di competenza comunale, che sarà attrezzata con parcheggi, spazi per la sosta degli scuolabus e un collegamento ciclopedonale per agevolare la mobilità lenta.

Comune di Rimini