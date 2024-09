Rimini. Parere favorevole della III commissione al progetto di fattibilità tecnico-economica e variante urbanistica, per la rotonda tra le vie Flaminia, Fada e Carlo Alberto Dalla Chiesa

La III commissione consigliare questa mattina ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica e della variante urbanistica per la “Messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la via Flaminia, la via Fada e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Dopo la chiusura della conferenza di servizio e la conclusione del procedimento unico legato alle procedure di partecipazione – e dopo l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera – verrà sottoposta nelle prossime settimane al vaglio del Consiglio comunale l’approvazione del progetto della rotonda nell’intersezione tra via Flaminia, via Fada e via Carlo Alberto Dalla Chiesa (per la ratificare delle conclusioni della Conferenza di servizi).

In particolare, il progetto, molto atteso dai cittadini, prevede la messa in sicurezza dell’intersezione stradale esistente tra le vie che confluiscono nell’intersezione, con la realizzazione di una rotonda definitiva al posto di quella provvisoria esistente, risagomando i marciapiedi e le aiuole perimetrali e rivedendo gli innesti e le corsie di ingresso e uscita. Il progetto dovrà prevedere anche il ripristino e la riqualificazione degli spartitraffico e dei cordoli. Oggetto di intervento sarà anche l’attraversamento della Via Fada, al fine di garantire adeguate misure di sicurezza e utilizzo.

Si tratta di un progetto importante in quanto, come noto, l’intersezione risulta particolarmente trafficata, perché unisce strade che conducono a luoghi della città molto affollati, come il Tribunale, il Centro Studi Colonnella e l’Ospedale di Rimini. Lungo via Flaminia è inoltre presente una delle principali piste ciclabili della città, che oltre a collegarsi con le citate strutture, arriva a sud in prossimità della rotatoria della Strada Statale n. 16 Adriatica, dove si accede al Centro Commerciale delle Befane. Verso nord, la pista ciclabile porta al Centro Storico della Città, nella zona dell’Arco di Augusto.

Comune di Rimini