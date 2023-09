Rimini partecipa al bando regionale per l’accoglienza e attrazione dei giovani talenti

Rimini si candida ad un programma per accogliere, attrarre e sostenere i giovani talenti ad elevata specializzazione. Si tratta di un bando della Regione Emilia-Romagna attraverso cui l’Amministrazione comunale vorrebbe progettare e realizzare alcune iniziative territoriali di sistema, in grado di coniugare la formazione, i servizi e una forte caratterizzazione rispetto il mondo del lavoro. Attraverso la messa a sistema, la co-progettazione e l’implementazione di una serie di servizi, il progetto di propone di sviluppare la capacità attrattiva e di trattenimento dei talenti nel territorio riminese. In particolare si tratterebbe di andare a sviluppare strumenti di analisi del mercato del lavoro locale (come osservatori e messa in rete di banca dati dei singoli enti), delle prospettive per i laureati a partire dall’offerta universitaria riminese, e di calibrare alcuni servizi, come la casa e i trasporti, strategici. Il progetto, in caso verrà condotto in piena sinergia con le politiche locali e regionali in materia.

“Una candidatura in linea – spiega Chiara Bellini, Vicesindaca con delega al lavoro – con quanto l’Amministrazione sta facendo per rendere Rimini sempre più attrattiva per i giovani talenti, attraverso la messa a sistema di diversi ambiti, a partire da quello formativo ed occupazionale, passando per il potenziamento dell’università e la messa in rete non solo di servizi ma anche di opportunità, come quelle culturali e ricreative”.

