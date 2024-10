Rimini. Partiti i 5 interventi diffusi nell’ambito del Programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Muri verdi, spazi green e permeabili, boschi urbani e asole ricche di piante e fiori. Sono iniziati per essere completati entro il mese di novembre gli interventi finanziati con decreto del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica (Mase) nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano che prevedono un investimento complessivo di circa 686mila euro.

Una serie di opere diffuse sul territorio che rispondono all’esigenza di aumentare la resilienza delle aree urbane ai rischi generati dai cambiamenti climatici, progetti di mitigazione e riqualificazione che hanno l’obiettivo primario di ridurre l’impatto sull’ambiente generato dalle attività dell’uomo, intervenendo sia su spazi ampi, sia su aree più piccole per migliorare il comfort urbano, contribuire all’assorbimento di calore, attutire i rumori, assorbire le polveri e lo smog, favorire una gestione integrata delle acque meteoriche (migliorare il deflusso delle acque piovane, riducendo il ruscellamento superficiale e il dilavamento dei suoli) e aumentare gli spazi verdi.

I cinque interventi programmati dal Comune di Rimini interessano varie zone della città, da via Euterpe a viale Madrid, da viale Lugano a via Tristano e Isotta. Nel dettaglio ha preso avvio l’intervento Parco Enrico Petrucci – Via Euterpe (foto) che prevede l’eliminazione della piastra di asfalto presente per trasformare l’area di circa 668 mq in un prato adatto anche ad accogliere attività sportive e per il tempo libero. Questa soluzione, oltre ad aumentare la superficie permeabile dei luoghi, consentirà una riqualificazione complessiva dell’area. Saranno inoltre messe a dimora nuove alberature per ombreggiare il percorso pedonale che conduce ai complessi residenziali

I lavori proseguiranno poi al Parco Caduti dei Lager – Viale Madrid, con l’eliminazione di un tratto asfaltato a favore di nuove piantumazioni e di una nuova superficie permeabile di circa 350 mq. Poi si faranno due interventi che riguarderanno la mitigazione nel contesto urbano del Metromare in via Madrid a Rivazzurra e via Lugano a Miramare. Nel primo caso sarà realizzata una asola verde tra l’infrastruttura del trasporto rapido costiero e il marciapiede, con messa a dimora di piante erbacee perenni, graminacee e rampicanti della lunghezza di circa 155 metri, mentre nel tratto di via Lugano sarà invece realizzata una parete verde verticale sulla delimitazione esistente. Questi interventi hanno lo scopo di mitigare l’effetto visivo delle infrastrutture viarie, contribuendo alla riduzione del calore e delle polveri. Infine sarà realizzato un bosco urbano nelle aree a verde pubblico di via Tristano e Isotta, via San Leo e via Don Carlos, di proprietà comunale e facenti parte di un complesso residenziale ad alta densità abitativa: un’area di circa 3.900 mq che sarà caratterizzata da essenze arboree antismog con la messa a dimora di elementi vegetativi, in grado di costituire un filtro tra l’abitato e la viabilità esistente.

Comune di Rimini