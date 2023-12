Rimini. Percorsi pedonali delle banchine del Porto Canale

Il progetto esecutivo per il ripristino e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali lungo le banchine del Porto Canale di Rimini è stato approvato dalla Giunta comunale. Questo intervento è necessario a seguito dei danni causati alle banchine durante le forti piogge e le alluvioni dello scorso maggio. Le banchine sono state danneggiate a causa dell’accumulo di fango e limo depositati dalle acque del Fiume Marecchia in piena, che hanno spostato anche alcune porzioni di pavimentazione e causato danni ai chiusini e agli impianti di servizio.

Il progetto prevede il ripristino e la riparazione di tutti gli elementi della pavimentazione, mantenendo le caratteristiche originali. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili che attraversano il Porto Canale e che sono utilizzati quotidianamente da numerose persone per spostarsi verso il Borgo di San Giuliano, il Centro Città e la zona a mare. Il costo complessivo dell’intervento è stimato intorno ai 90 mila euro.

Questo progetto fa parte di una serie di interventi richiesti dalla Regione Emilia Romagna a seguito degli eventi meteorologici avversi del maggio 2023. Lo scorso giugno, la Regione ha chiesto ai comuni colpiti dalle alluvioni di effettuare una ricognizione dei danni e delle spese sostenute. Il Comune di Rimini ha risposto fornendo un elenco dei danni e delle spese relative al patrimonio pubblico, che includeva anche questo intervento approvato dalla Giunta con il progetto esecutivo.