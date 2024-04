Il comune di Rimini ha deciso di installare dei paletti in ghisa lungo il viale Vespucci per impedire la sosta delle auto sul percorso pedonale, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute. I paletti saranno posti a 50 cm dalla striscia del margine destro e in prossimità delle intersezioni ci saranno dei delineatori speciali di ostacolo. I lavori saranno eseguiti da Anthea.