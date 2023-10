Rimini. Perde il controllo dell’auto si ribalta sul fianco. Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale

Incidente ieri sera alle 20.30 circa in via Bastioni Settentrionali, vicino la passerella sospesa del Ponte di Tiberio a Rimini. Un uomo alla guida di una Range Rover Evoque ha perso il controllo del mezzo finendo su un lato.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva in direzione monte quando, per motivi al vaglio, ha sbattuto contro un palo e si è ribaltata sul fianco. L’uomo è uscito autonomamente e indenne dall’abitacolo. Sul posto c’erano i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato l’ordine sulla strada con l’aiuto della Polizia Locale.