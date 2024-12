Rimini. Pista ciclabile in Via Grazia Verenin a Viserbella: Approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità finanziato quasi interamente dalla Regione

Lo scorso martedì, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della pista ciclabile in via Grazia Verenin, a Viserbella. Un passo importante che rappresenta un ulteriore sviluppo della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di garantire collegamenti sicuri e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un’approvazione che ha consentito di accedere al finanziamento previsto dal bando regionale denominato “Promozione della mobilità ciclabile per Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (2024-2027)”. Per questo progetto, Rimini risulta beneficiaria di un contributo di circa 750 mila euro su un costo complessivo dell’opera pari a un milione di euro.

La via Grazia Verenin è un’arteria strategica di collegamento tra la SS16 e il lungomare Porto Palos, classificata come strada comunale extraurbana secondaria. La zona ha recentemente registrato un incremento demografico grazie a nuovi insediamenti di edilizia popolare e alla presenza di impianti sportivi e infrastrutture pubbliche. Questo incremento ha reso necessari, a fronte di un aumento del traffico veicolare, gli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, per garantire sicurezza e sostenibilità.

Il progetto, che si inserisce in questa direzione, prevista anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), mira a migliorare la rete ciclabile urbana ed extraurbana, collegando la via Grazia Verenin alla Ciclovia Adriatica tramite la Linea 1 della Bicipolitana. L’opera sarà armonizzata all’interno dei progetti già realizzati come le due rotatorie, già funzionanti da tempo, sulla SS16 e per migliorare l’accesso a via Lotti, nei pressi degli insediamenti residenziali, funzionali anche al futuro complesso scolastico.

L’intervento prevede in particolare una pista ciclopedonale bidirezionale di 2,5 metri di larghezza, con spartitraffico e banchine erbose, oltre alla colorazione delle aree ciclopedonali per aumentarne la visibilità. È prevista anche l’installazione di un’illuminazione efficiente con armature a LED, sia per migliorare la sicurezza, sia per ridurre i consumi energetici. Anche gli attraversamenti ciclopedonali saranno illuminati e lungo il percorso saranno installati contabiciclette per monitorare gli spostamenti. Previsti anche portabiciclette per facilitare il parcheggio.

Ricordiamo che in questa zona è attualmente in costruzione il sottopasso ciclopedonale che collegherà la via Grazia Verenin con la via Del Rivo. Un’opera che consentirà di superare la barriera rappresentata dalla SS16 e creare una connessione tra la parte a monte e quella a mare della città. Questo intervento non solo promuove la mobilità sostenibile, ma contribuisce anche a ridurre l’inquinamento atmosferico, in linea con gli obiettivi del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). Entrambi i progetti – rotatoria Grazia V./SS16 e sottopasso ciclopedonale – sono stati finanziati con fondi FSC.

I lavori per la pista ciclabile inizieranno nel 2026 e si concluderanno entro l’anno. Il costo complessivo previsto è di circa un milione di euro, di cui 750 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie al bando per la promozione della mobilità ciclabile.

