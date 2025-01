Rimini. Pnrr, il punto sulle opere in corso di realizzazione. L’assessora Valentina Ridolfi: “Un orizzonte 2026 per dare forma al disegno di una città connessa, a misura di cittadino e proiettata al futuro”

Orizzonte 2026: è l’obiettivo verso i quali sono traghettati i progetti sostenuti o cofinanziati attraverso le risorse del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza ora nella sua piena fase attuativa. Per il Comune di Rimini, che attraverso l’attività sinergica degli uffici ed un’unità di personale ad hoc è riuscita ad intercettare risorse da fondi europei per circa 120 milioni di euro, il 2026 sarà dunque l’anno in cui si raccoglierà gran parte dei frutti seminati nel corso degli ultimi anni, nel rispetto della rigida road map dettata dal Piano.

Quelli che erano progetti sulla carta già da tempo sono cantieri avviati e in alcuni casi conclusi, come il centro servizi per il contrasto alle fragilità di via De Warthema, aperto nel dicembre scorso a sostegno delle persone in condizione di vulnerabilità estrema.

Cuore del programma di interventi Pnrr del Comune di Rimini è l’edilizia scolastica, con la realizzazione di tre asili nido (Peter Pan a Viserba, Pollicino al Parco Pertini a Marebello e Girotondo in via Codazzi): i lavori strutturali secondo il crono programma dovrebbero completarsi entro la fine del 2025, in modo da poter mettere a disposizione già dall’anno educativo 2026-2027 oltre 250 posti nido. Legati all’ambito scolastico anche due interventi di più recente progettazione, le due mense per le scuole primarie Mario Lodi (Padulli) e Flavia Casadei (Viserba), inserite nel programma dei lavori pubblici per il prossimo anno.

Corposa la mole di interventi dedicata all’impiantistica sportiva tra nuova piscina comunale a Viserba, che si prevede possa essere consegnata alla città nella sua completezza tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, la riqualificazione e rifunzionalizzazione dello Stadium di Rimini, pronto per la primavera e il completamento del centro sportivo all’area ex Ghigi di cui nei giorni scorsi sono partiti i lavori da parte del privato che si è aggiudicato la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto, con obiettivo di consegnarlo alla città entro la fine di quest’anno.

Meno ‘visibile’, ma altrettanto concreto il pacchetto di interventi messo in campo dall’Amministrazione del campo della digitalizzazione e innovazione, per progetti destinati in particolare all’abilitazione del cloud per le Pa locali in modo da sfruttare al meglio le opportunità connesse all’evoluzione tecnologica e all’implementazione di nuovi servizi digitali per il cittadino (esempio richieste di permesso di occupazione del suolo pubblico o iscrizioni scolastiche). L’obiettivo è permettere progressivamente ai cittadini ed alle imprese di attivare un maggior numero di procedimento attraverso interfacce web, offrendo un’alternativa comoda allo sportello comunale tradizionale. Progetti che viaggiano in parallelo all’impegno nel campo della formazione dei cittadini grazie ai punti di “facilitazione digitale” distribuiti sul territorio, pensati per fornire agli utenti gli strumenti utili per sapere accedere ai nuovi servizi messi.

Sono infine già in servizio i primi bus full elettric in servizio per Start Romagna, acquistati attraverso risorse Pnrr, mentre “guardiamo con fiducia alle prossime settimane perché si sblocchi l’intervento che interessa il prolungamento del Metromare verso la Fiera, dopo la rassegnazione da parte di PMR dell’appalto dell’opera a seguito dei problemi riscontrati con la precedente ditta e perché dunque ripartano le procedure per la realizzazione di un intervento importante nell’ambito del disegno immaginato per la Rimini del 2026 – sottolinea l’assessora al PNRR Valentina Ridolfi – Scuole, impiantistica sportiva, servizi, mobilità green, digitalizzazione sono i settori su cui l’Amministrazione ha scelto di investire per uno sviluppo in cui il completamento dell’infrastrutturazione in chiave sostenibile si sposa con la volontà di aumentare i servizi diffusi per i cittadini, nella prospettiva di una città a misura di persone, connessa sia fisicamente sia a livello di possibilità offerte dall’innovazione digitale. Fatta eccezione per il Metromare, su cui contiamo comunque ci possa essere una accelerata, ad oggi tutte le opere Pnrr in cui l’Amministrazione è impegnata sono in linea con le milestones stabilite dal programma europeo, a conferma della validità del grande lavoro condotto finora e della capacità di far fruttare al meglio i finanziamenti che sono stati riconosciuti. Opere, tanto quelle ‘materiali’ quanto quelle digitali, che si innescano e si incrociano su importanti assi di sviluppo economico, infrastrutturale e tecnologico che vedranno la luce proprio in questo biennio: dall’avanzamento del Parco del Mare al completamento delle opere idrauliche del piano di salvaguardia di balneazione e della complementare riqualificazione urbana, fino ai piani di sviluppo che coinvolgono altri soggetti pubblici e privati, a partire dall’importante programma di investimenti e crescita di IEG o il piano strategico messo a punto dalla società di gestione dell’aeroporto. Si apre quindi un biennio decisivo per la Rimini del futuro”.

Comune di Rimini