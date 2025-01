Rimini. Poker del Golden Rimini a Bologna con Schiaratura, Sabattini, Lami e Neri

Domenica si è corso a Bologna la 1° Interporto Race gara Internazionale di corsa su strada valevole per il Global Calendary. Nella gara di 10 km, vinta dal tunisino Samir Zinoubi, si è messo in evidenza il 18enne riminese Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini che ha dimostrato di non avere timori riverenziali classificandosi 9° assoluto alle spalle di atleti blasonati, quarto fra gli italiani e primo junior siglando il nuovo limite personale sulla distanza in 31′ 22″ con un progresso di 12” nonostante la temperatura polare. Un debutto stagionale, per il vice campione italiano di mezza maratona juniores, Schiaratura che fa ben sperare per il proseguo della stagione che lo vedrà impegnato nei campionati Italiani di corsa campestre il 16 marzo a Cassino e quelli su pista il 4/6 luglio a Grosseto. Nella competizione allievi vittoria, per i colori del Golden, di Pietro Lami in 35’01” davanti al compagno di squadra Mattia Malavolta. Nella gara internazionale di 5 km dove ha trionfato Sara Nestola (campionessa italiana di maratonina) si è messo in luce ancora il Golden Club Rimini con la 16enne Chiara Sabattini arrivata 17esima assoluta è prima allieva in 20’02” precedendo nientemeno che la mamma Florinda Neri con un trascorso nel ciclismo élite dove in carriera ha vinto tre volte la Nove Colli, una volta nel medio e due volte nel lungo, la Campagnolo, Maratona delle Dolomiti , Felice Gimondi eccetera. Florinda Neri ha tagliato il traguardo alle spalle della figlia in 21’05” tempo che gli è valso il successo nella categoria master SF 50.

Domenica prossima il Golden Club Rimini sarà al via con della prima prova del Campionato Regionale di corsa campestre a Cesena.

Golden Press