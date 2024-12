Rimini. Polizia di Stato in campo contro le truffe agli anziani

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha partecipato al progetto di inclusione digitale rivolto agli anziani per sensibilizzarli e supportarli nella digitalizzazione, promosso dall’associazione Federconsumatori di Rimini, al fine di rendere consapevole la popolazione anziana ed i soggetti più fragili dei rischi legati all’utilizzo degli strumenti informatici, maturando consapevolezza e per favorire l’autonomia nell’utilizzo dei dispositivi digitali.

All’evento, tenutosi al Centro Sociale per anziani “Circolo Montecavallo”, ha partecipato un Funzionario della Questura di Rimini che ha raccontato ai presenti quali siano le condotte fraudolente più spesso utilizzate nelle truffe, spiegandogli, altresì, le strategie da attuare per non cadere nella rete dei malfattori.

Il tema dell’utilizzo delle tecnologie digitali ha visto la partecipazione attiva di tutti i presenti, principalmente persone con età superiore ai 64 anni, che, rappresentando spesso nuclei familiari unipersonali, si avvalgono di Internet per ridurre le distanze, accedendo ai servizi anche per migliorare le relazioni interpersonali.

La Polizia di Stato ha, inoltre, sottolineato la necessità di sensibilizzare anche la popolazione più giovane per una efficace tutela di quella fascia di persone più esposte al fenomeno, aiutandole ad adottare comportamenti di prevenzione dei rischi.

Polizia di Stato