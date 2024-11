Rimini. Polizia di Stato: lezione educativa rivolta ai giovani sui temi di bullismo e cyberbullismo

In data 28.11.2024, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Anticrimine -Ufficio Minori e vulnerabili di codesta Questura, ha partecipato ad una lezione educativa e formativa organizzata dall’associazione OSFIN-formazione professionale di Rimini, per informare i giovani su specifiche tematiche, quali la legalità e la cittadinanza attiva al fine di coinvolgerli nella campagna di sensibilizzazione al rispetto e per contribuire a prevenire e a contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare, il personale della Questura di Rimini, ha coinvolto i ragazzi con filmati e casi concreti sollecitando domande, riflessioni e sensibilizzandoli sul tema del bullismo e del cyberbullismo, sexting, revenge porn, dando ampio rilievo alle tematiche riguardanti i pericoli in rete.

Altresì i giovani venivano sollecitati ad una maggiore interazione con gli organi della Polizia di Stato attraverso l’app “yuopol”, spiegando loro l’importanza di segnalare fenomeni di violenza di genere come forma di responsabilità civile e partecipazione sociale.

Polizia di Stato