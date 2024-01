Rimini. Polizia Locale: i numeri dell’attività del Corpo nel 2023

Viabilità, sicurezza stradale, presidio del territorio per la tutela della sicurezza urbana, servizi di polizia amministrativa per la vendita di alcolici e per i controlli nelle strutture ricettive, servizi di polizia giudiziaria nell’accertamento dei reati, vigilanza in materia edilizia e ambiente: è il corposo ventaglio di ambiti in cui sono impegnati ogni giorno le 240 donne e uomini che formano il Corpo di Polizia Locale di Rimini. Un’attività intensa e con importanti risultati, che viene restituita attraverso la fotografia d’insieme offerta dai dati elaborati nel report annuale sull’attività portata avanti dalla Polizia locale riminese nell’anno che si è appena concluso.

“E’ un impegno importante – commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – che viene quotidianamente portato avanti su un territorio di 135 chilometri quadrati che conta circa 7 milioni di presenze turistiche, grazie all’attività che i nostri operatori con professionalità e sacrificio svolgono ogni giorno sulla strada e al servizio dei propri cittadini. Un Corpo sul quale l’Amministrazione ha deciso di investire, andando a potenziare l’organico con l’assunzione di trenta nuovi agenti già ad inizio mandato con il potenziamento in corso dei distaccamenti decentrati e dei presidi territoriali, ai quali si aggiungeranno a breve 10 agenti stagionali che stiamo individuando tramite concorso pubblico, allo scopo di favorire una presenza diffusa sul territorio e in particolare nei mesi da maggio ad ottobre. Così come stiamo aumentando la dotazione di strumenti e mezzi, ad esempio attraverso la nuova centrale radio operativa (Cro) della Polizia Locale, il nuovo centro nevralgico di coordinamento di tutte le attività operative svolte quotidianamente dal corpo, che inaugureremo entro gennaio, al termine della completa ristrutturazione che ha visto rinnovate tutte le infrastrutture e impiantistiche, completamente digitalizzate e che ha visto l’introduzione di nuove tecnologie che consentono di potenziare l’efficienza della centrale. Il report dell’attività svolta nel 2023 ci consente di avere il quadro di insieme del complesso delle attività svolte e alle donne e agli uomini della Polizia Locale va il mio ringraziamento per quanto fatto finora anche in considerazione dell’impegno straordinario in termini di tempo e di uomini al quale sono stati chiamati a presidio della viabilità lungo la Statale 16, dove sono in corso cantieri di grande impatto ma destinati a migliorare la circolazione del principale asse viario della città”.

Sicurezza stradale

Sono stati 103.352 i veicoli sottoposti a controllo nell’ambito dell’attività di sicurezza stradale (112.763 quelli controllati nel 2022).

Sono aumentati i controlli alcoolimetrici effettuati, nel 2023 sono stati 3.991 (+1455 rispetto allo scorso anno) con 354 sanzioni penali (+202), 361 sanzioni amministrative (+237) e complessivamente 636 patenti ritirate (+398). Ventuno gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Calano gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale nel corso del 2023 rispetto ai dodici mesi precedenti (1301 contro 1.360): tre i sinistri mortali (uno in meno dello scorso anno), 685 i sinistri con feriti mentre sono 613 gli incidenti senza feriti. Venticinque gli incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito o dopo aver assunto droghe, in calo rispetto ai 31 del 2022.

In calo le violazioni al codice della strada: sono state 92.717 contro le 100.096 del 2022.

La maggioranza delle rilevazioni (59.286) è stata accertata grazie all’ausilio della strumentazione elettronica come autovelox in sede fissa, vista red semaforici, speed scout.

Le violazioni rilevate dai tre autovelox in sede fissa sono state 25.727, numero in calo rispetto al dato del 2022 (29.787) dovuto anche alla chiusura dal mese di luglio di via Euterpe per i lavori di realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale e per la realizzazione del sottopasso carrabile.

In diminuzione le sanzioni rilevate agli incroci semaforici dalle telecamere (complessivamente 12.462 contro le 14.185 del 2022). L’incrocio più violato è quello tra viale Principe Amedeo e via Perseo, segue quello in funzione tra via Regina Margherita e via Catania, entrambi registrano complessivamente 3.800 sanzioni.

In dotazione alla Polizia Locale anche 22 trubox, i ‘box arancioni’ distribuiti sulle strade del territorio adatte ad ospita gli apparecchi laser per il rilevamento della velocità. Nel 2023 sono stati 14.873 (+5.493) gli eccessi registrati da questo sistema mobile.

Tra gli accertamenti effettuati su strada dalle pattuglie, si segnalano le 1.201 (-35) violazioni relative all’utilizzo di veicoli senza revisione, 325 (+76) violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 378 sanzioni (+40 rispetto allo scorso anno) per uso del telefonino alla guida e le 367 sanzioni (+95) per veicoli senza assicurazione.

Particolarmente impegnativa l’attività di presidio delle strade, a supporto della circolazione, con oltre 12687 servizi dedicati alla viabilità.

Videosorveglianza

Nel 2023 la rete di videosorveglianza conta 309 telecamere (+102 rispetto al 2022), distribuite tra mare, centro storico, quartieri sopra la Statale 16. Continua così il potenziamento del sistema di controllo, che anche nel 2024 verrà potenziato con l’installazione di altri 113 occhi sulla città che comprendono anche 18 nuove telecamere Ocr e 15 multi ottiche a 360 gradi che andranno an aggiungersi alle 12 telecamere Ocr installate nel 2023.

Sicurezza urbana

Proseguirà anche nel triennio 2024-2026 il progetto sicurezza urbana notturna – Sun che dal 2013 ha consentito il potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio, estendo la presenza del personale di polizia locale anche negli orari notturni, dall’1 alle 7 (nel fine settimana, tutti i giorni nel periodo festivo). Tra i dati del report si segnala l’attività a contrasto della prostituzione su strada (402) con 87 sanzioni relative alle ordinanze comunali emesse a contrasto dello sfruttamento della prostituzione.

Nell’ambito dell’attività di sicurezza urbana, si contano anche 1.895 (+40) controlli sulle aree verdi e 94 sequestri (+52) di sostanze stupefacenti, per oltre 4 kg di droga sequestrata e 27mila euro di denaro sequestrato. Cinquatasei (-13) le persone tratte in arresto, 213 (+40) le persone denunciate.

Sempre alta l’attenzione sul fronte del contrasto al fenomeno dei cosiddetti “pallinari”. Dal report emerge che sono stati 250 i controlli effettuati nella stagione estiva e 175 (+10) i verbali notificati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di Polizia Urbana.

Il personale impegnato nella sicurezza urbana si avvale del supporto dell’unità cinofila, con quattro cani impiegati in 86 servizi antidroga a cui si aggiungono altri 39 servizi su richiesta delle altre forze di polizia.

Polizia amministrativa

Corposa anche l’attività della polizia amministrativa, impegnata su molteplici fronti, tra cui la vendita degli alcolici che ha visto quasi raddoppiare i servizi con 625 controlli effettuati contro i 385 del 2022 e che hanno portato a 43 sanzioni, ventinove in meno dello scorso anno.

Sono stati invece 189 (+55) i controlli alle strutture ricettive, con 109 (+30) sanzioni, mentre 189 (+37) quelle elevate per inquinamento acustico.

Sempre più contenuto il fenomeno dell’abusivismo commerciale: 150 i rinvenimenti di merce (nel 2019 furono 973, nel 2022 167), 34 i verbali amministrativi (nel 2022 sono stati 57) e tre notizie di reato per merce contraffatta.

Oltre 2.700 gli accertamenti condotti dall’ufficio Edilizia e Ambiente con 137 comunicazioni di notizie di reato.

