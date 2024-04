Rimini. Polizia locale: portata a termine la rimozione delle biciclette in divieto di sosta nel piazzale Cesare Battisti

La Polizia locale ha terminato questa mattina l’operazione di rimozione delle biciclette in divieto di sosta nel piazzale Cesare Battisti. L’intervento è stato necessario poiché le biciclette, parcheggiate in maniera disordinata, ostacolavano il passaggio dei pedoni. Il personale della Polizia locale, con l’aiuto di Anthea, ha rimosso 5 rottami e 30 biciclette parcheggiate in modo non corretto, al fine di migliorare la fruibilità e il decoro della zona.

Le biciclette rimosse sono state portate a due depositi situati in via della Gazzella, catalogate come oggetti rinvenuti. I proprietari hanno quindici giorni, a partire da oggi, per reclamare le proprie biciclette contattando la Polizia Locale al numero 0541.22666 e fornendo una descrizione precisa del mezzo, oltre a dimostrare la legittima proprietà. Chi non rispetta le regolamentazioni subirà sanzioni in conformità al Codice della Strada. Trascorsi quindici giorni, le biciclette non reclamate saranno trasferite al magazzino dell’ufficio economale del Comune, dove i legittimi proprietari potranno recuperarle, presentando una copia della sanzione.

L’amministrazione vuole ricordare l’esistenza del Bike Park vicino alla stazione ferroviaria, un deposito custodito aperto tutto l’anno con una capacità di 160 biciclette, offrendo un’alternativa sicura e organizzata ai ciclisti.