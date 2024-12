Rimini. Polizia Locale, sequestrate 29 borse contraffatte in un negozio del centro

Circa una trentina di borse di grandi griffe false, per un valore che si aggira intorno ai 5mila euro, sono state sequestrate dalla Polizia Locale nel corso di un controllo ad un negozio del centro storico di Rimini. L’intervento è stata condotto dal personale della squadra di polizia giudiziaria a seguito di segnalazioni verificate pervenute alla Polizia Locale rispetto alla vendita nel negozio di borse di noti marchi di lusso che si sospettavano contraffatti, anche in considerazione del prezzo altamente competitivo rispetto a quelli di mercato. La polizia locale ha quindi chiesto di visionare le borse, accertando la mancanza di alcuni dettagli che ne avrebbero certificata l’originalità. I titolari inoltre non hanno saputo fornire informazioni certe rispetto alla provenienza dei prodotti. Elementi che hanno portato la Polizia Locale a procedere col sequestro di 29 borse e a denunciare i titolari del negozio per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Polizia Locale