Rimini. POLIZIA STRADALE: CONTROLLI CONGIUNTI CON L’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

I controlli effettuati dalla Sezione Polizia Stradale di Rimini e dall’Ispettorato del lavoro di Rimini-Forlì-Cesena hanno portato alla verifica di 120 conducenti professionali. Durante i servizi di controllo sono state riscontrate diverse violazioni riguardanti i riposi sui tempi di guida, la velocità eccessiva rilevata dai tachigrafi e la compilazione non corretta dei fogli tachigrafici. Inoltre, l’Ispettorato del lavoro ha effettuato verifiche per il recupero dei contributi e le assenze ingiustificate, arrivando ad una somma totale di 33.500 euro. L’obiettivo di questi controlli congiunti è quello di far rispettare la normativa in materia di lavoro e garantire una concorrenza equa tra tutti i vettori operanti nel settore dell’autotrasporto. La collaborazione tra la Polizia Stradale e l’Ispettorato del lavoro continuerà per garantire il rispetto delle regole e l’equità nel settore.

