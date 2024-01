Rimini. Ponte ciclopedonale sul Deviatore Ausa: concluso il varo della struttura

Il nuovo ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa, realizzato in affiancamento all’esistente ponte carrabile lungo la Strada Consolare 72, Rimini – San Marino, è stato progettato e realizzato per consentire una continuità con il percorso ciclopedonale esistente, che oggi si interrompe proprio in corrispondenza del Deviatore Ausa.

Grazie a questa infrastruttura, una volta conclusi i lavori, sarà possibile mettere in collegamento le sponde destra e sinistra, agevolando ciclisti e pedoni che provengono da Via della Gazzella e che potranno proseguire il loro percorso lungo Via Pomposa, oppure lungo la ciclabile lato mare del torrente Ausa.

Nel dettaglio, l’intervento ha previsto la realizzazione di un ponte ciclopedonale composto da un impalcato con struttura metallica, che ha una lunghezza pari a circa 33,50 metri e una larghezza di 3,50 metri.

L’infrastruttura è finanziata per circa 443mila euro con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture nell’ambito degli interventi delle “Ciclovie urbane” e per 100 mila euro con risorse comunali. Entro la fine del mese di febbraio è previsto il collaudo e le opere di finitura, compresa l’illuminazione pubblica; successivamente l’inaugurazione e l’apertura al pubblico.

Comune di Rimini