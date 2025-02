Rimini. Potenziali collegamenti tra operazione antidroga e furto in casa di Pierina Paganelli

RIMINI – Le indagini condotte dai carabinieri di Rimini si stanno ampliando, con l’attenzione rivolta a un possibile legame tra un gruppo coinvolto in una vasta operazione antidroga e il furto avvenuto nell’abitazione di Pierina Paganelli il 29 dicembre scorso. Secondo fonti dell’Ansa, gli inquirenti, sotto la direzione del sostituto procuratore Davide Ercolani, stanno esplorando questa ipotesi come parte della loro inchiesta.

Il furto in casa della Paganelli è stato caratterizzato da modalità audaci: i ladri sono riusciti a entrare attraverso una finestra del balcone, smurando una piccola cassaforte. Dopo aver compiuto il colpo, sono usciti dalla porta principale, infrangendo i sigilli apposti dalla Polizia di Stato. Successivamente, la cassaforte, aperta, è stata ritrovata in un campo nei pressi di via del Ciclamino.

In aggiunta, gli investigatori stanno anche analizzando possibili collegamenti con il furto nell’appartamento della Paganelli, che rimane sotto sequestro, e il delitto avvenuto in quella stessa via il 3 ottobre 2023. Le indagini continuano per chiarire la portata di queste connessioni.