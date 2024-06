Rimini. Premiata, in residenza comunale, l’Associazione Nazionale Carabinieri

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Kristian Gianfreda hanno ricevuto questa mattina nella Sala della Giunta alcuni membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini. Un’occasione per ringraziarli ufficialmente per il grande impegno sul fronte della Protezione Civile, che ogni anno si presta anche a numerose collaborazioni con il Comune di Rimini, finalizzate alla viabilità e alla gestione della sicurezza in tanti eventi e manifestazioni.

Durante l’incontro, in particolare, si è ricordata l’ultima occasione nella quale l’Associazione Carabinieri ha dimostrato vicinanza e attenzione alla gestione dei servizi pubblici, come il contributo economico di 800 €, elargito di recente dall’Associazione per finanziare parte dell’arredamento e delle attrezzature della nuova sede del Servizio Sociale Territoriale Area Minori del Distretto di Rimini, in via Perticara.

Un servizio, precedentemente svolto in via Coriano 38, nel quale operano assistenti sociali, in forma integrata con psicologi ed educatori dell’Azienda USL, attivo al fine di garantire la “tutela” psicosociale di minori (0-17 anni) attraverso l’attivazione di interventi di tipo socio-assistenziale, educativo e psicologico, rispondendo alle richieste e ai bisogni portati da cittadini, genitori, insegnanti, educatori, Forze dell’Ordine ed Autorità Giudiziarie.

Un gesto di grande solidarietà che ogni anno l’Associazione Nazionale Carabinieri compie con un contributo diverso e che si aggiunge al grande impegno profuso sul territorio comunale, per il quale il Sindaco e l’assessore hanno voluto donare ai rappresentanti dell’associazione una targa in bronzo dorato raffigurante l’immagine della Rimini Antica, con il segno zodiacale della città.

L’incontro con i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nucleo volontari e protezione civile, è poi proseguito proprio nella nuova sede del Servizio Sociale Territoriale Area Minori e Disabilità Adulti del Distretto di Rimini, dove l’Assessore Kristian Gianfreda ha incontrato anche il Dirigente del Settore Protezione Sociale, Dott. Massimiliano Alessandrini, la Coordinatrice del Servizio Area Minori, Dott.ssa Sefora Fattori, ed il Coordinatore del Servizio Disabilità Adulti, Dott. Stefano Sammarini, insieme al pool di operatori e assistenti sociali dei due Servizi.

Comune di Rimini