Rimini. Premio Innovazione SMAU a Scm Group

Il riconoscimento riguarda il nuovo progetto “Solutions Library”, libreria digitale di soluzioni tecniche, che sfrutta l’intelligenza artificiale per processare e condividere il patrimonio di conoscenza del gruppo, maturato in oltre 70 anni di esperienza nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno e di altri materiali.

Scm Group è tra le eccellenze imprenditoriali del “made in Italy” premiate all’ultima edizione di Smau, il Salone annuale dell’Innovazione tenutosi a Milano il 29 e 30 ottobre.

Il gruppo italiano, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, si è infatti aggiudicato il Premio Innovazione 2024 per il progetto “Solutions Library”.

Trasformazione digitale e open innovation, temi chiave dell’edizione 2024 di Smau, sono anche i concetti alla base di questo nuovo servizio ideato e sviluppato da Scm Group: una libreria di soluzioni tecniche per collaboratori e clienti, che sfrutta l’intelligenza artificiale per processare il sapere tecnico aziendale, classificarlo dinamicamente, e renderlo disponibile ai destinatari che ne necessitano, nelle modalità e nei tempi richiesti.

Lo scopo del progetto, che si inserisce nel programma di digital transformation del gruppo, è di mettere a processo e valorizzare il patrimonio di conoscenza maturato in oltre settant’anni di esperienza nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno e degli altri materiali.

A ritirare il premio per il gruppo è stata Alessandra Benedetti, Digital Transformation&Business Remodeling Director, che ha illustrato obiettivi e vantaggi del nuovo progetto vincitore durante il Live Show “Strumenti innovativi per supportare e valorizzare il lavoro dei dipendenti”.

“Solutions Library si inserisce in un piano strategico più ampio – ha affermato – che consiste nell’offrire ai clienti, oltre al prodotto, anche software e servizi di valore per costruire una relazione continuativa e condivisa”.

Un esempio di innovazione che evidenzia come le tecnologie digitali possano trasformare modelli di business, creando valore anche in un’ottica di sostenibilità.

Smau è stata anche l’occasione per fare networking con protagonisti e stakeholders dell’ecosistema dell’innovazione made in Italy. Con Sara Iaconianni, Scouting&Idea Generation Manager, e Lorenzo Monti, Digital Projects Manager, Scm Group ha partecipato anche all’iniziativa “Startup Safari” per approfondire idee e potenziali opportunità di open innovation.

L’evento SMAU Live Show, trasmesso in streaming, è visibile al link:

https://www.smau.it/milano/programma/strumenti-innovativi-per-supportare-e-potenziare-il-lavoro-dei-dipendenti