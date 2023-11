Rimini. Prende il via una nuova settimana ricca di eventi: il calendario degli appuntamenti fino al 14 novembre

Rimini si prepara a una nuova settimana fra fiere, congressi ed eventi, con un “filo blu e verde” che l’attraversa all’insegna della sostenibilità e della tutela e gestione virtuosa del mare.

Da martedì 7 e fino a venerdì 10 novembre, alla Fiera di Rimini prende il via Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, con oltre 300 buyer esteri qualificati, 30 delegazioni internazionali, più di 1.500 brand espositori, per un’edizione tra le più grandi e internazionali di sempre. Proprio in occasione della fiera, che quest’anno dedica una sezione importante al tema della Blue Economy, parte Rimini Blue Lab, il progetto dedicato al futuro blu della città di Rimini, con i “BluECOnomy Off Days” (6-12 novembre) che propone un cartellone con più di 65 appuntamenti tra seminari, incontri, letture, proiezioni, laboratori in spiaggia e in aula, visite ad Ecomondo e iniziative outdoor.

Al Palacongressi di Rimini il mese di novembre sarà ricco di prestigiose convention aziendali e congressi, a partire dall’evento nazionale che celebra il fenomeno del turismo extralberghiero: Vivere di Turismo Festival (7 – 8 novembre).

Nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, ultimo appuntamento della musica da camera è con la WunderkammerOrchestra che presenta, in prima esecuzione assoluta, il concerto per pianoforte n.0 Wo04, composto da Beethoven a quattordici anni, nella ricostruzione di Paolo Marzocchi (domenica 12 novembre ore 17) e presentato dallo stesso pianista e compositore nella conversazione di approfondimento nell’ambito di Parole per la musica (sabato 11 novembre).

Ad aprire la stagione teatrale di prosa 2023/2024 sarà La Locandiera, commedia di Carlo Goldoni con Sonia Bergamasco, che dà volto e voce a Mirandolina, diretta da Antonio Latella (dal 7 al 9 novembre al Teatro Galli).

Nell’ala di Isotta del Castello Malatestiano continua, fino al 30 novembre, la mostra-evento Queen Unseen – Peter Hince che racconta i Queen che non avete mai visto, svelando aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha segnato la storia della musica rock, in esclusiva per l’Emilia-Romagna.

Fino al 19 novembre, al Palazzo del Fulgor, è possibile visitare, invece, la mostra Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi per ricordare il saluto di Rimini al grande Maestro nel giorno del suo funerale e la mostra dal titolo ‘DISNEY 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato’ che celebra il centenario della Disney, a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’, in omaggio all’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, che sarà a Rimini giovedì 16 novembre per ricevere il premio “Un Felliniano nel mondo”. Il premio viene conferito a uno storico amico o collaboratore di Fellini nell’ambito dell’Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi, dedicato a Federico Fellini, che quest’anno si svolge a Rimini dal 14 al 19 novembre. Dedicato a giovani registi emergenti la cui opera prima come lungometraggio risenta dell’influenza felliniana, è invece il Premio Burdlaz, che sarà conferito a una delle tre opere finaliste dell’edizione 2023.

Sempre domenica 12 novembre, il secondo appuntamento della rassegna Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri”, dedicata alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga, sarà con Lucrezia Ercoli che presenta “Non lo so. Devo partire”. Per una nostalgia del futuro, che partendo da un riferimento felliniano si fa carico dell’eredità del passato senza rinunciare ad avventurarsi nelle incertezze del domani.

Venerdì 10 novembre nella bellissima chiesa barocca dei Servi, che custodisce pregevoli opere di Antonio Trentanove, si terrà il Concerto Corale del Coro Giovanile dell’Alto Adige, diretto da Johann van der Sandt, a cura di AERCO, Associazione Emiliano-Romagnola Cori.

dal 6 al 12 novembre 2023

Rimini, sedi varie

BluECOnomy Off Days

Parte da Rimini Blue Lab, il progetto dedicato al futuro blu della città di Rimini, realizzato in collaborazione con Italian Exhibition Group ed Ecomondo, che quest’anno dedica una sezione della fiera al tema della Blue Economy. Il programma conta 65 appuntamenti tra seminari, incontri, letture, proiezioni, laboratori, visite ad Ecomondo e iniziative outdoor coinvolgendo 1500 studenti e propone 27 eventi e proposte culturali dedicate alla cittadinanza e ai visitatori della fiera.

Alla cittadinanza e ai visitatori si aprono le porte del Faro, del mercato ittico, dei cantieri navali, della Darsena, del Museo della Marineria e della parte archeologica del Museo della Città, ovvero dei luoghi che testimoniano la storia della Rimini città di mare. Inoltre, si esploreranno parole, storie e immagini nei documentari presso la Cineteca, e si approfondirà il tema del mare attraverso seminari e incontri culturali dedicati. Nella serata dell’8 novembre sarà inoltre prevista un’apertura straordinaria dei Musei cittadini (Museo Fellini, Museo della Città e Domus del Chirurgo), fino alle 22.30.

Rimini Blue Lab nasce dalla consapevolezza e volontà di sostenere, creare e rafforzare l’anima blu della città di Rimini, promuovendo l’educazione alla sostenibilità, valorizzazione, tutela e gestione virtuosa del mare e dell’ambiente marino come parte integrante e imprescindibile della città. Il progetto che, nei prossimi anni, attraverso un mix di opere pubbliche e azioni culturali ed educative, svilupperà una vera e propria riflessione e co-progettazione urbana sui temi dell’economia verde e blu, è organizzato in partenariato con Ecomondo, Università degli Studi di Bologna-Campus di Rimini e Tecnopolo di Rimini, e in collaborazione con il sistema scolastico riminese e con numerosi attori territoriali pubblici e privati. Programma completo su:

www.riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/blueconomy_off_days_-_programma_completo.pdf

Info: www.facebook.com/people/Rimini-Blue-Lab/61552906833920/

da martedì 7 a venerdì 10 novembre 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Ecomondo. The green technology expo

Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile

Ingresso a pagamento. Info: 0541 744555 www.ecomondo.com

da martedì 7 a giovedì 9 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La Locandiera

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Sonia Bergamasco, diretta da Antonio Latella, dà volto e voce a Mirandolina, protagonista de La Locandiera, commedia di Carlo Goldoni, della quale evidenzia tutta la forza innovativa in un allestimento al debutto questa stagione. Testo classico, ma centrale e a suo modo rivoluzionario in quanto è tra i primi a conferire alla donna il ruolo di protagonista assoluta, diventando una sorta di manifesto civile e culturale.

Orario: martedì 7 novembre, ore 21- TURNO A; mercoledì 8 novembre ore 21 – TURNO B; giovedì 9 novembre, ore 21 – TURNO C con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Vivere di Turismo Festival

Un evento in cui si celebra il fenomeno del turismo extralberghiero, un modello economico sostenibile che sta reinventando il modo in cui viaggiamo e viviamo le destinazioni.

Due giornate interamente dedicate al settore e agli attori che ne fanno parte. Più di 1000 partecipanti, 25 stand, 80 relatori, 6 sale formative.

Biglietti disponibili online. Info: 392 9199071 www.viverediturismofestival.it

sabato 11 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

Il prossimo appuntamento: Biber, Beethoven e il Concerto n. 0, sarà a cura di Paolo Marzocchi.

Ore 21. Ingresso libero Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2023

domenica 12 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Wunderkammer Orchestra

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

In prima esecuzione assoluta il concerto per pianoforte composto da Beethoven a quattordici anni nell’arrangiamento di Paolo Marzocchi è al centro di un programma impaginato per dar risalto al valore dei solisti della Wunderkammer Orchestra con Carlo Tenan sul podio e Marco Vergini al pianoforte.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 11 novembre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Premio Burdlaz

Nell’ambito di Amarcort Film Festival, festival internazionale sui cortometraggi, la cui 16esima edizione si svolgerà a Rimini dal 14 al 19 novembre, ha luogo l’anteprima legata al Premio Burdlaz, rivolto a giovani registi esordienti autori di lungometraggi ispirati al cinema felliniano. Alla Cineteca di Rimini, sono proiettate le opere finaliste dell’edizione 2023, accompagnate da una breve introduzione del corrispettivo autore. L’ultimo appuntamento della rassegna è con

Margini di Niccolò Falseti (11 novembre, ore 21:00)

I film in concorso sono soggetti al giudizio di una giuria di esperti che ne decreterà il vincitore. Il pubblico presente iscritto alla “giuria popolare” decreterà invece il Premio del Pubblico. Per candidarsi alla giuria popolare inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 9537101, indicando nome e cognome. Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.amarcort.it

da martedì 14 a domenica 19 novembre 2023

Sedi varie, Rimini centro storico

Amarcort Film Festival

Una settimana di appuntamenti in vari luoghi del centro storico con le proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 11 sezioni previste dal concorso riminese di corti, dedicato a Federico Fellini, che dal 2008 ottiene sempre più successo di pubblico e numeri importanti per quanto riguarda le opere pervenute, con cortometraggi di grande qualità, e anche con attori noti al grande pubblico, provenienti da ogni parte del mondo. La sedicesima edizione di Amarcort Film Festival si preannuncia ricca di sorprese, appuntamenti, incontri con registi e autori e proiezioni.

Come di consueto verrà conferito il Premio “Un Felliniano nel mondo” a uno storico amico e collaboratore di Fellini. Quest’anno la scelta è caduta su Giorgio Cavazzano, uno dei disegnatori “Disney moderni” in attività oggi più celebri (premiazione 16 novembre alle ore 21 al Cinema Fulgor), in occasione del centenario disneyano. A quest’ultimo è dedicato anche l’evento speciale dell’Amarcort Film Festival in programma la sera del 17 novembre al Teatro degli Atti: “Disney 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato” con l’esperto Federico Fiecconi (ore 21).

Orario: dalle 10 alle 23.30 Ingresso libero Info: www.amarcort.it

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: martedì 7 novembre ore 17 Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; ore 21 ‘Musical!’_Rimini Musical. Mercoledì 8 novembre ore

17 Laboratori teatrali_Mulino di Amleto Teatro APS; giovedì 9 novembre ore 17 ChiAmaL’Astoria_Risuona Rimini APS; venerdì 10 novembre ore 16:30 Workshop Re-St-Art: upcycling & riuso; ore 19 Yoga all’Astoria_Hatha Yoga Rimini; sabato 11 novembre ore 16 corso di ScrapBooking_Associazione Manidarte; ore 18:30 Inaugurazione MOSTRA #DIVINA.COM – Collettivo Ossigeno Rosso; domenica 12 novembre ore 10 “Le inaspettate”, letture di autrici dimenticate del ‘900 italiano; ore 15:30 workshop: co-creazione della Mappa di comunità – Ecomuseo Rimini APS; martedì 14 novembre ore 17 Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; ore 21 “MUSICAL!”_Rimini Musical. Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Callas – Parigi 1958

Versione originale in francese con sottotitoli in italiano

Nel dicembre del 1958 la divina Maria Callas (1923-1977) esordiva all’Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell’Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata uno degli eventi del secolo. A cento anni dalla nascita di Maria Callas, è possibile rivivere le emozioni del celebre debutto parigino grazie a questo film restaurato a colori, in versione originale francese con sottotitoli in italiano. I brani sono cantati in italiano.

Orario: lunedì 6 novembre – ore 21:00; martedì 7 novembre – ore 17:00; mercoledì 8 novembre – ore 17:00 e ore 21:00. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre 2023

Cinema Fulgor e Settebello – Rimini

The Big Lebowski

Un film di genere commedia di Joel Coen (USA, Gran Bretagna, 1997), con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston. Restaurato in 4K nel 2018 da Universal Pictures al laboratorio NBCUniversal Studio Post, è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano: lunedì 6 novembre al Cinema Fulgor (C.so d’Augusto, 162) ore 21:00, martedì 7 novembre al Cinema Fulgor ore 17:00, mercoledì 8 novembre al Cinema Settebello (via Roma, 70) ore 21:00.

Info: 0541 709545 (Cinema Fulgor); 0541 57197 (Cinema Settebello)

www.facebook.com/settebellorimini/?ref=embed_page

martedì 7, 14 novembre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 7 novembre: Toby Dammit, di Federico Fellini (Francia 1968, 60’)

martedì 14 novembre: Fellini degli spiriti, di Anselma Dell’Olio (Italia 2020, 100?)

martedì 21 novembre: Prova D’Orchestra di Federico Fellini (Italia 1979, 70?)

martedì 28 novembre: La Voce della Luna di Federico Fellini (Italia 1990, 118?)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 7 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Don Chisciotte

Balletto al Cinema, in diretta dalla Royal Opera House di Londra

Ricco di arguzia e con coreografie di grande effetto, questo energico balletto del XIX secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus. Creata per il Royal Ballet una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 9 novembre 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. Il prossimo appuntamento:

giovedì 9 novembre: Il gioco euristico, attività di esplorazione e scoperta per conoscere il mondo e i suoi oggetti, rivolto a bambini/e dagli 11 ai 22 mesi.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

da giovedì 9 a domenica 12 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Normale

Un film di genere commedia drammatica di Olivier Babinet, con Benoît Poelvoorde, Justine Lacroix, Joseph Rozé, proposto in versione francese con sottotitoli in italiano domenica 12 novembre alle ore 21. Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 novembre il film è proposto anche in versione doppiata in italiano. Il film riflette sulla definizione di normalità. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: giovedì 9 e venerdì 10 novembre ore 21:00; sabato 11 novembre, ore 17:00 / 19:00 /21:00; domenica 12 novembre ore 21:00* Versione originale sottotitolata.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 10 novembre 2023

Rimini, Chiesa di Santa Maria in Corte (Servi), piazzetta dei Servi

Concerto Corale del Coro Giovanile dell’Alto Adige

La Rassegna CantaBO, Festival Corale della Città di Bologna, arriva a Rimini con il Concerto Corale del Coro Giovanile dell’Alto Adige (Bolzano) diretto da Johann van der Sandt. Il Coro, fondato nel 2010, è formato da giovani cantanti di talento tra i 16 e i 28 anni che eseguono opere interessanti e impegnative della letteratura corale, ricevendo diversi riconoscimenti. In programma:

Drop, drop, slow tears – Orlando Gibbons (1583-1625), Christe, adoramus te (a 5 voci) SV 294 – Claudio Monteverdi (1567–1643), Bogoroditse Devo, raduysia – Sergey Khvoshchinsky (1957)

Genesis – Hendrik Hofmeyr (1957), In paradisum – Z. Randall Stroope (1953), In supremae nocte cenae – John August Pamintuan (b.1972), Bogoroditse devo, raduysya, Blagodatnaya Maria – Alfred Schnittke (1934-1998), Gabriel’s Message – Joshua Shank (1980), He’s got the whole world – African American spiritual, arr. Cedric Dent, Didn’t My Lord Deliver Daniel – African American Spiritual, arr. Mia Makaroff (1970), Yehla Moya (South African, isiZulu Spiritual) – arr. Mbuso Ndlovu, Ngivumeleni – Text. SiSwati Traditional (South Africa) Mbuso Ndlovu (1982), Ndikhokhele Bawo – Traditional IsiXhosa arr.: M. Barrett. A cura di AERCO, Associazione Emiliano-Romagnola Cori.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.cantabo.it

venerdì 10 novembre 2023

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Ancora volano le farfalle

Prima Nazionale al Multiplex Le Befane con il regista Joseph Nenci

Nuovo lungometraggio del regista Joseph Nenci, liberamente ispirato a una storia vera, quella di Giorgia Righi, una giovane ragazza pesarese, affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria. Il progetto, presentato alla 59° Mostra del nuovo cinema internazionale di Pesaro, sebbene racconti un dramma, è in realtà una storia di rivincita e di riscatto sulla vista stessa.

Il film, prodotto e distribuito da A&P Group – Trasmetto.it, esordisce nelle sale Multiplex Giometti Cinema dal 9 novembre, con due serate evento speciali alla presenza del regista, della produzione e degli attori: a Rimini il 10 novembre.

Ore 20.30. Ingresso a pagamento Info: 0541 307805 cinema@multiplexlebefane.it

sabato 11 novembre 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

7^ Edizione di “Sport & Cultura”, speciale Rimini Rinascimentale con partenza dalla cupola eventi del Bagno 26. Una camminata di circa 7 Km, guidata dalla Personal Trainer Elen Souza, che attraversa la città con tappe ai monumenti della Rimini Rinascimentale. Insieme alla camminata, è possibile praticare esercizi di attività funzionale e, mediante delle apposite cuffiette, ascoltare le spiegazioni culturali sul periodo rinascimentale di Rimini da parte di Francesca Delbianco, guida autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna. E’ consigliato un abbigliamento comodo. Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-cultura-vii-edizione-rimini-rinascimentale-746981942097?aff=oddtdtcreator Ore 9.15 Partecipazione a pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com

sabato 11 novembre 2023

Spiaggia libera, viale Ortigara, 78 – Rimini San Giuliano Mare

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Ogni appuntamento prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè.

Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico.

I non iscritti al corso Warm Inside possono partecipare ad un singolo incontro al costo di 15€ (preparazione + bagno) da pagare in loco.

Partecipazione a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it/warm-inside

domenica 12 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

Il peso della leggerezza. Identità ed eredità culturali. XIV° edizione

Torna “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri”, la storica rassegna di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicata alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. Nell’anno in cui Rimini si candida al titolo di Capitale italiana per la cultura per il 2026, la riflessione è dedicata al tema dell’identità culturale. Rimini è da due secoli nell’immaginario collettivo la città della spensieratezza, del divertimento chiassoso e artificioso. “Il peso della leggerezza” è il titolo del progetto per il 2023, con il quale indagare l’idea di “cultura” nelle discipline contemporanee partendo da questo tratto peculiare della nostra identità culturale.

Appuntamento della settimana: domenica 12 novembre con Lucrezia Ercoli “Non lo so. Devo partire”. Per una nostalgia del futuro.

Ore 17 Ingresso libero. Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

domenica 12 novembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – Rimini

Colazione & Film al cinema Fulgor

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell’elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione. Appuntamento domenica 12 novembre con ‘Il bacio dell’assassino’ di Stanley Kubrick e con il film di Tim Burton ‘Edward mani di forbice’. Prevendita on line su www.liveticket.it/cinemafulgor

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

lunedì 13 novembre 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina centro

Educare verbo plurale

Ritorna il percorso mensile di approfondimento psico-pedagogico per adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini da 4 a 10 anni. Lunedì 13 novembre appuntamento con SPEGNI E METTI VIA, Media Education per genitori alle prese con consolle, negoziazioni, regole e punizioni.

A cura di M.P.Camporesi, Psicologa e Psicoterapeuta ed E. Lucarella, Psicologa Psicoterapeuta. Attività sostenuta dal Piano locale di contrasto al gioco patologico, Rete G.A.P. – Rimini

Ore 20.45 Ingresso libero e gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

lunedì 13 novembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Palcoscenico

Per la rassegna dedicata ai classici del cinema, il Film di genere drammatico di Gregory La Cava, con Adolphe Menjou, Katharine Hepburn, Ginger Rogers, Andrea Leeds, Lucille Ball, Eve Arden. I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

da lunedì 13 a mercoledì 15 novembre 2023

Hotel Sporting e Hotel Ambasciatori, via Amerigo Vespucci, 20 – Rimini Marina Centro

Mycs 2023

22° edizione della conferenza internazionale organizzata dal Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana (SCI Giovani) e dal Consorzio Interuniversitario Nazionale di Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM). L’evento è interamente dedicato ai giovani ricercatori che lavorano nel campo della chimica, provenienti da tutto il mondo e ospita relatori plenari internazionali. La conferenza si svolge in lingua inglese. Per maggiori informazioni consultare il sito di riferimento.

Ingresso a pagamento Info: www.soc.chim.it/sci_giovani/eventi/congressi/mycs2023

lunedì 13 e mercoledì 15 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il canto del pavone

Nell’ambito della rassegna ‘La grande luce promossa da ACEC’, è in programma il film di genere drammatico di Sanjeewa Pushpakumara, con Akalanka Prabashwara, Sabeetha Perera, Dinara Punchihewa, Lorenzo Acquaviva. Un film d’autore, una co-produzione Italia – Ski Lanka, e parla del traffico di neonati tra l’Europa e lo Sri Lanka. Il film ha avuto la sua premiere al Tokyo International Film Festival (2022), dove si è aggiudicato il premio Best Artistic Contribution, ed è stato poi selezionato in altri festival internazionali. Biglietti disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 13 novembre ore 21.00; mercoledì 15 novembre ore 17.00 e ore 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

martedì 14 novembre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

The public enemy

Nell’ambito della rassegna 100 anni Warner Bros – Gli anni ’30, il cinema Settebello propone il film The public enemy (Nemico pubblico) USA, 1931, in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano. Interpretato da James Cagney, il film rappresenta il genere ‘gangster movie’, con la regia di William Wellman. I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

