Rimini. Prende il via una settimana ricca di eventi che porta verso il Sigep

Si apre a Rimini una settimana ricca di eventi che porta verso la fiera di punta del mese di gennaio. Da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio torna come ogni anno il grande appuntamento con Sigep World, il 46° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, l’evento di riferimento e di ispirazione per l’intera community del Foodservice, che attira professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza.

Prosegue la Stagione di prosa e danza al Teatro Galli con lo spettacolo teatrale La casa dei Rosmer – Rosmersholm, uno dei drammi più complessi e ambigui di Henrik Ibsen in una rilettura di Elena Bucci e Marco Sgrosso (venerdì 17 gennaio).

Da lunedì 20 a giovedì 23 gennaio, invece, il teatro Riminese ospita Alessandro Haber con La coscienza di Zeno, un classico di Italo Svevo che conserva intatta la sua dimensione contemporanea. Un capolavoro della letteratura del Novecento che scava in profondità le nevrosi, le fragilità e le contraddizioni della natura umana e che è proposto con una speciale anteprima serale dedicata alle scuole (20 gennaio).

Martedì 14 gennaio alla Sala della Cineteca, appuntamento con Roy Menarini dell’Università di Bologna e la sua lezione dal titolo Tutto Mastroianni. Canaglia, latin lover, divo, che analizza il personaggio e la sua costruzione cinematografica, mediatica, simbolica, passeggiando attraverso i film più importanti. L’omaggio ai 100 anni di Marcello Mastroianni continua con la mostra ‘Semplicemente Marcello’ al Palazzo del Fulgor che rimarrà aperta fino al 20 gennaio, con l’esposizione di oltre 100 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma.

Prolungata fino al 26 gennaio, visto il grande successo di pubblico, anche la mostra “Da Picasso a Warhol – Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri“, nell’ala di Isotta al castello malatestiano in cui sono esposte oltre 150 copertine di vinili realizzati dai più grandi artisti, fotografi e fumettisti di fama internazionale, a cui si va ad aggiungere, a partire da giovedì 9 gennaio e fino alla sua chiusura, una rassegna parallela “Da Picasso a Warhol – Next Generation“, in cui saranno esposte le vinyl cover ideate e disegnate dalle studentesse e dagli studenti delle scuole secondarie della provincia di Rimini che hanno visitato la mostra e che si sono rivelati autori di opere sorprendenti per la loro creatività e originalità.

Sempre focus sul cinema con Aspettando il festival C-MOVIE 2025 che propone tre proiezioni in Cineteca in attesa della seconda edizione del festival progettato da Kitchenfilm in collaborazione con la Cineteca di Rimini, che sarà ricca di eventi, ospiti e anteprime. Primo appuntamento giovedì 16 gennaio con Arthur Rambo il Blogger Maledetto – Dal compianto regista Palma d’Oro per La classe, Laurent Cantet, il suo ultimo film ispirato ad una storia vera.

Al Cinema Fulgor riprendono, invece, gli appuntamenti con l’Aperitivo corto, una nuova esperienza cinematografica, dove il fascino del grande schermo incontra la magia dei cortometraggi, a cui si aggiunge un aperitivo prima della visione. Martedì 14 gennaio sono proiettati i seguenti corti: Un poeta nel cinema: Andrej Tarkovskij, di Donatella Baglivo (Italia, 1983), 35′ e Dom, di Francesco Galli (Italia, 2021), 15′. Ospiti in sala la regista Donatella Baglivo e il regista Francesco Galli per aprire un dibattito con il pubblico.

Alla Biblioteca Gambalunga continuano gli appuntamenti di Libri da queste parti, la rassegna delle novità letterarie ed editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Venerdì 17 gennaio è la volta di Maura Maioli, che presenta L’Asino d’oro, 2024, in dialogo con Maurizio Taormina.

Il 18 gennaio si terrà il primo dei tre appuntamenti previsti con i Sabati pomeriggi di altri sguardi, le aperture straordinarie del Museo degli Sguardi. Un’opportunità unica di esplorare il Museo sul colle di Covignano e le sue affascinanti collezioni etnografiche, per immergersi in un viaggio attraverso i secoli e le culture del mondo.

Gli eventi continuano anche per i più piccoli. Ultimi appuntamenti con le Fotomaratone a ispirazione felliniana in giro per la città, con partenza da Castel Sismondo e con il laboratorio di Patrizia Magnani, dal titolo Città in scena, rivolto ai bambini/e dai 6 ai 10 anni al Fellini Museum. Come faceva Fellini nel suo teatro di posa, ogni partecipante realizza una micro-scenografia, una città immaginaria pop-up a partire dai monumenti della città e dai personaggi felliniani (domenica 19 gennaio).

E ancora, i Lettori Volontari della Biblioteca Ragazzi propongono Le letture sul mare, degli incontri di lettura per bambine e bambini, a tema “mare, alberi, sostenibilità, biodiversità” (martedì 14 gennaio al laboratorio Aperto).

Torna infine il percorso Educare verbo plurale pensato per genitori, insegnanti, educatori di bambine e bambini da 4 a 10 anni. Primo appuntamento del 2025, lunedì 13 gennaio con Il coraggio della parola. Narrare il lutto, un’occasione importante per trovare le parole per accompagnare attraverso le perdite e la necessità di dover lasciar andare, come parte delle vicissitudini della vita. Con la prof Paola Bastianoni dell’Università di Ferrara.

