Rimini. Presentata la XXII Festa de Borg: appuntamento il 6, 7 e 8 settembre

22° FESTA DE BORG “TACA BILOZ!”

GRANDE LOTTERIA – Io sostengo la Festa!

Quest’anno è quello buono, torna la Festa de Borg!

Dopo ben sei anni dall’ultima edizione, il 6-7-8 settembre arriva la 22° edizione della Festa de Borg che si svolgerà tra le vie e le piazzette del caratteristico Borgo San Giuliano di Rimini, a ridosso del bimillenario ponte di Tiberio.

La “Festa dè Borg” ha radici profonde e ben radicate in questo lembo di terra riminese ma l’importanza e l’apprezzamento per le sue proposte travalicano i confini simbolici del Borgo San Giuliano e sono divenuti, nel tempo, “patrimonio” collettivo di tutta la città e non solo. Ogni edizione ha un tema principale che viene sviluppato attraverso gli spettacoli e gli allestimenti all’interno del borgo, rendendo ogni Festa originale l’una dall’altra.

“TACA BILOZ!”

E’ il titolo della Festa de Borg 2024 che racconterà Rimini attraverso gli ultimi 100 anni di musica, ballo e buon vivere. Dagli anni “ruggenti” del primo dopoguerra, al boom economico degli anni sessanta, per poi passare all’epopea delle “disco” ed un omaggio al “clubbing” riminese. In questi 100 anni il volto di Rimini è cambiato, da “ostenda d’Italia” ed il suo turismo d’elite, a “capitale del divertimento” per un ampio pubblico di vacanzieri. Mode e locali si sono susseguiti negli anni, rinnovando sempre la gioia di vivere e condividere.

La Festa è resa possibile da una sorta di azionariato popolare che si sostiene, in prevalenza, grazie agli stand gastronomici animati dai volontari della Società de Borg e dalla vendita dei biglietti della Grande Lotteria con i suoi 20 straordinari premi messi in palio da aziende riminesi. Ogni anno è una scommessa, perché è una festa che si gioca tutto all’aperto e non prevede recupero.

L’edizione 2024 sarà preceduta da una serie conferenze e proiezioni che compongono il ricco programma di Esco in scarana, che fungerà quindi da pre-festa, permettendo un approfondimento delle tematiche attraverso testimonianze e aneddoti della lunga stagione delle notti in riviera, dal 1920 ai giorni nostri.

MANIFESTO 2024

www.daltronde.com La grafica del manifesto ufficiale della XXII Festa de Borg è stato realizzato da Nicola Muratori, in arte Nix, borghigiano dagli anni ’80. Nix è illustratore e grafico freelance per editoria, architettura e industria discografica, ivi comprese molte discoteche e club della Riviera Romagnola. Fotografa e dipinge digitalmente. Vive e lavora tra l’Italia e il Brasile, si sveglia molto tardi e va a letto ancora più tardi.

GRANDE LOTTERIA 22 FESTA DE BORG

Per sostenere la XXII Festa de Borg – TACA BILOZ – torna in campo la GRANDE LOTTERIA.

Acquistare uno o più biglietti della lotteria è il gesto più concreto per contribuire alla realizzazione di questa grande festa popolare, che resta – gratuita – e di tutti.

LO SAPEVATE CHE…

I biglietti sono suddivisi in 4 serie – identificata da una lettera – da 6.000 biglietti ciascuno.

Le lettere non sono a caso: per tradizione, le quattro serie compongono la scritta B – O – R – G. Quattro lettere, come i quattro petali del quadrifoglio, simbolo della fortuna, per eccellenza!

L’invito è quello di creare il proprio quadrifoglio, acquistando almeno un biglietto per ogni serie, componendo una personale combinazione fortunata de BORG!

MONTE PREMI

La Lotteria della Festa de Borg si conferma tra le lotterie più ricche del circondario, con ben 20 premi in palio ed un monte premi complessivo pari ad euro 17.846,66 (diciasettemilaottocentoquarantasei/66)

DATA E LUOGO ESTRAZIONE PREMI

Lunedì 09 settembre 2024 alle ore 21:00 presso il Cinema Tiberio – sito in Rimini, via San Giuliano 16 – sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti alla presenza di un incaricato del Sindaco.

www.societadeborg.it . Verrà altresì data ampia comunicazione attraverso i social della Società de Borg e la stampa locale. I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei biglietti vincenti che sarà affissa nelle bacheche del Cinema Tiberio e pubblicata sul sito internet. Verrà altresì data ampia comunicazione attraverso i social della Società de Borg e la stampa locale.

www.societadeborg.it Ulteriori informazioni sul sito:

Comune di Rimini